Saray rejimine son vereceğiz

Balıkesir’in merkez ve Edremit ilçelerinde 1 Mayıs, sendikalar öncülüğünde kutlandı. Düzenleme kurulunu oluşturan DİSK, KESK, KAMU-İŞ ve bağlı sendikalar, kitle örgütleri ve siyasi partiler Edremit Vergi Dairesi önünde toplandı. Yağmura ve rüzgâra rağmen emekçiler alanda buluştu. Belediye Başkanı ve belediye yöneticileri, en önde bulunan Genel-İş pankartının arkasında yürüdüler. Bu yıl, Genel-İş'e üye işçilerin katılımının yoğun olduğu görüldü. Belediye-İş Sendikası bu yıl ilk defa pankartıyla 1 Mayıs’a katıldı. Edremit'te bulunan, ekoloji mücadelesi veren birçok dernek ve doğa gönüllüsü yürüyüş kortejinde yer aldı.

Çanakkale'de düzenlenen yürüyüş de sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve halk meydanda taleplerini dile getirdi.

Bursa'da yürüyüş öncesi STK'lar Altıparmak Eski Atatürk Stadyumu'nda toplandı. Davul ve zurnalarla Eski Atatürk Stadyumu'nda toplanan işçiler, 1 Mayıs'ı kutladı.

Kocaeli’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki Emek ve Demokrasi Platformu organizasyonu ile gerçekleşti. Belediye İş Hanı önünde toplanan emekçiler Cumhuriyet Bulvarı (Yürüyüş Yolu) üzerinde gerçekleştirdikleri kortej ile Anıtpark’a yürüdü.

Edirne'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Emek ve Meslek Örgütleri 1 Mayıs Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi, Saraçlar Caddesi'nde kutlama programı yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan binlerce yurttaş, cadde boyunca ellerinde pankart ve dövizlerle yürüdü. Keşan ilçesinde ise 14 yıl aradan sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlamaların adresi Atatürk Meydanı oldu. Kutlamalar kapsamında ilk olarak şehitlik yanındaki alanında toplanan kortej yürüyüş gerçekleştirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlamalar çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımı ile yapıldı.

Marmara bölgesindeki 1 Mayıs kutlamalarında da ortak talep “Saray rejimine son verelim” oldu.