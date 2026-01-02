Saray rejiminin acı faturası: KİT'lerde döviz batağı

9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitimden sağlığa, adaletten sosyal yaşama kadar hemen her alanda büyük bir enkaz yarattı. Muhalefetin, “Tek adam rejimi” diyerek eleştirdiği yeni sistem, Türkiye’nin ekonomisini de alt üst etti. Saray’da alınan ve uygulamaya geçirilen kararlar nedeniyle Türkiye’nin uluslararası itibarı yerle bir oldu.

Başkanlık rejimi sonrasında hem genel ekonomik göstergelerde hem de emek açısından yaşamsal öneme sahip göstergelerde ciddi bozulmalar yaşandı. Türk Lirası da giderek değer kaybetti.

KİT’LERİN BORÇ YÜKÜ

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, kötü yönetim ve liyakati göz ardı eden görevlendirmeler nedeniyle borç batağına saplanan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) borç yükünü daha da artırdı. Kritik öneme sahip KİT’ler arasında yer alan DHMİ, BOTAŞ ve TCDD’nin kambiyo zararı, Türkiye'deki kötü ekonomi yönetimine ayna tuttu.

HAVADA KARA DELİK

Gelirleri büyük oranda dövize bağlı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) kambiyo zararları dudak uçuklattı. 2020 yılında 1,6 milyar TL kambiyo zararı bulunan DHMİ’nin 2024 yılı kambiyo zararı kayıtlara 12 milyar 307 milyon 382 bin TL olarak geçti.

RAYDAN ÇIKAN ZARAR

Kaybedilen belediyelerden gelen eski bürokratların istihdamı nedeniyle "İktidarın arka bahçesi” olarak nitelendirilen TCDD de astronomik kambiyo zararına imza atan KİT’ler arasında yer aldı. 2020 yılı kambiyo zararı 71 milyon 369 bin TL olan TCDD'nin 2024 yılı kambiyo zararı ise 405 milyon 942 bin TL olarak gerçekleşti.

PATLAYAN BORU

Kritik önemdeki KİT’lerden BOTAŞ da döviz batağına saplandı. Türkiye'deki ekonomik krizi gizlemek için yüklenen görevler nedeniyle mali yapısı altüst olan kurum, tarihinin en büyük kambiyo zararına imza attı. BOTAŞ’ın 2024 yılı kambiyo zararı, 35 milyar 319 milyon TL olarak kaydedildi.