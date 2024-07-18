Saray sağıra yattı

Milletvekillerinin elinde kalan tek denetleme mekanizması olan soru önergeleri de Kabine tarafından yok sayıldı. 27’nci yasama dönemindeki 82 bin 794 önergenin yalnızca 10 bin 724’ü süresi içinde cevaplandı.

Türkiye, 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Yeni sistem ile TBMM’nin yetkileri büyük oranda azaltılırken Meclis yalnızca, “İktidarın tartışmalı düzenlemelerini ve uluslararası anlaşmaları onaylamak” amacıyla çalıştırıldı. Yurttaşın taleplerini içeren çok sayıda kritik görüşme ve kanun teklifi, iktidar ve ortağı MHP tarafından reddedildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yetkileri elinden alınan TBMM’nin denetim görevi de tırpanlandı. Yeni sistemin TBMM’yi etkisizleştirdiği tespitleri resmi verilere de yansıdı.

YASAL SÜRE HİÇE SAYILDI

Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından milletvekillerinin elinde kalan tek denetleme mekanizması olan yazılı soru önergeleri de bakanlar tarafından dikkate alınmadı. TBMM’nin 27’nci yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve ilgili bakanlıklara yönlendirilen yazılı soru önergesi sayısı 82 bin 794 oldu. Bakanlıklar, milletvekillerinin toplam 82 bin 794 yazılı soru önergesinden yalnızca 10 bin 724’ünü yasa süre olan 15 gün içinde cevapladı. Süresi içinde cevaplanan yazılı soru önergelerinin toplan önerge sayısına oranının yüzde 13 olduğu bildirildi.

TBMM’nin işlevinden uzaklaştırıldığını ortaya koyan yazılı soru önergelerine yönelik istatistikler, şöyle sıralandı:

• Toplam sayı: 82 bin 794

• Süresi içinde cevaplanan: 10 bin 724

• Cevaplanmayan: 26 bin 841

• Süresi geçtikten sonra yanıtlanan: 41 bin 930

• İade edilen: Bin 387

KABİNE UYARILDI

Saray Kabinesi’nin milletvekillerinin denetim mekanizmasına karşı TBMM’nin saygınlığını zedeleyecek ölçüdeki kayıtsızlığı, TBMM Başkanlığı’nca da adeta itiraf edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla bakanlıklara uyarı yazısı gönderildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“TBMM Başkanlığı’nca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile bakanlara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazılar yazılmıştır. Bu yazılarda, yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir.”