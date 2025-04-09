Saray, sermayeyle ortak gibi çalışıyor

Emek Servisi

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak ile EMEP milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üretici köylülerle TBMM’de bir araya geldi. Rize ve Artvin’den çay, Ordu’dan fındık, Amasya ve Suluova’dan tahıl ve hayvancılık, Polatlı’dan sebze, Bursa’dan zeytin, Malatya’dan kayısı, Dersim’den küçükbaş, Mersin’den narenciye, Balıkesir’den arıcılık ve Afyon’dan köylülerin katıldığı toplantıda üretici köylülerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan köylüler, tarım politikalarının sahadaki etkilerini ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Söz alan bir üretici, “Kendi topraklarımızda marabalık yapıyoruz. Ürünün fiyatını biz belirlemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz” diyerek, serbest piyasa uygulamalarına tepkisini dile getirdi.

Söz alan bir besici ise, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, “Hayvanları yok edip ithalata bağımlı kıldılar” dedi. Bir çiftçi, tüccarların fiyatları belirlemesine dikkat çekerek, “Tüccarlar elinde köleleştik. Ne mazotu ne tohumu karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

Toplantının genelinde öne çıkan ortak vurgu ise artan maliyetler ve düşen gelir oldu. Bir üretici, “Masraflar ve ithalat arttı, gelir düştü. Geçinemiyoruz, üretimden kopuyoruz” sözleriyle tabloyu özetledi.

Bayhan TBMM'deki basın toplantısında İzmir ve Gebze'de kurulu yabancı bir tekele ait olan Ravago fabrikasının işçilerin sorunlarını da dile getirdi. Bayhan, "Ravago’da 500 işçinin çalıştığı bir fabrika ve burada çok çarpıcı bir gerçekle yüz yüzeyiz. O da şudur: Türkiye'de saray iktidarının yani Trump'ın Turp ortağının ücret politikaları, yerli-yabancı sermaye sınıfının ucuz emek sömürüsüne dayalı sınıf çıkarlarının, daha yüksek kâr elde etmesi üzerine kuruludur. Ravago’ da yaşanan çarpıcı süreç bunun bir örneğidir. Ravago'nun sömürücüleri yüzlerce işçiye yüzde 15,75 zam öneriyorlar. Onca yüksek kârlarına rağmen yüzde 15,75 damla... Onların, toplu sözleşme sürecinde bu zam oranına razı olmalarını istiyorlar. Ve Ravago işçileri grevi de göze alarak buna karşı çıkıyor ve bunu kabul etmiyorlar” dedi.