Saray sofralarına milyonlarca lira

İktidarın, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının en somut örneklerinden biri Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Toplam bin odası bulunduğu bilinen Saray’ın, 1 milyar 370 milyon TL’ye inşa edildiği açıklandı ancak muhalefet, Saray’ın kamuya toplam 4 milyar 856 milyon TL’ye mal olduğunu iddia etti.

Hemen her ay yüz milyonlarca lira kaynak kullanılan Saray'ın günlük mutfak harcaması da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’na yönelik kesin hesap bilançosu, fahiş harcamaların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KABARIK FATURA

Saray’ın 2024 yılındaki mutfak masrafı kayıtlara, 30 milyon 136 bin 526 TL olarak geçti. Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılındaki ortalama mutfak harcamasının günlük karşılığı ise 1 milyon 4 bin TL olarak hesaplandı.

FAHİŞ MEDİKAL HARCAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2024 yılında yaptığı mutfak harcamasının 16 milyon 175 bin 357 TL’si alkolsüz içecekler için yapılan harcamalardan oluştu. Beslen ve gıda amaçlı mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri kalemi için ise 10 milyon 611 bin TL harcandı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı giderleri içinde, “Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu” kalemi de önemli bir yer tuttu.

KIRTASİYEYE 9,9 MİLYON LİRA

Saray 2024 yılında tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri için toplam 7 milyon 976 bin 610 TL harcadı. Yalnızca medikal malzemeler için Saray bütçesinden 2024 yılında çıkan para, 6 milyon 28 bin 54 TL olarak kaydedildi. Saray’ın 2024 yılındaki dikkati çeken diğer bazı harcama kalemleri ise şöyle sıralandı:

• Kırtasiye malzemesi: 9,1 milyon TL

• Temizleme ekipmanları: 13,9 milyon TL

• Zirai maddeler: 22 milyon TL

• Bakım onarım ve üretim malzemeleri: 13 milyon TL