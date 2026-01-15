Saray ve çevresi para yuttu

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın 2025 yılında kullandığı toplam kaynak paylaşıldı. Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tepki çeken kurumlar, 2025 yılında da rekor düzeyde kaynak kullandı.

Saray ve bağlı kuruluşlarının 12 aylık harcaması, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tuttu. Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın rekor düzeyde kaynak kullandığı belirlendi.

SARAY’DAN 15,8 MİLYAR TL

Saray’ın 2025 yılı harcaması, rekor seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılında gerçekleştirdiği harcama, 15 milyar 805 milyon 761 bin TL olarak kaydedildi.

DİYANET'TEN HARCAMA REKORU

Diyanet İşleri Başkanlığı da fahiş harcama geleneğini 2025 yılında da sürdürdü. 2024 yılında 91 milyar 824 milyon 805 bin TL harcayan başkanlığın 2025 yılı harcaması ise kayıtlara, 130 milyar 119 milyon 153 bin TL olarak geçti.

İLETİŞİMİN MALİYETİ

Faaliyetleri itibarıyla “Saray’ın propaganda aracı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı da kesenin ağzını açtı. Bütçesi ve personel sayısını hemen her yıl artıran İletişim Başkanlığı'nın 2025 yılında 6 milyar 155 milyon 14 bin TL harcadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın 2025 yılındaki toplam harcaması, mali tablolara 152 milyar 79 milyon 928 bin TL olarak yansıdı. Saray ve bağlı iki kurumun 2025 yılındaki harcamasının günlük karşılığının 416 milyon 657 bin TL olduğu belirtildi.