‘Saray verisi’nin sokakta karşılığı yok

Ebru ÇELİK

TÜİK’in bugün açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon oranı da kesinleşecek. Bu veriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların alacağı zam oranları netleşirken, AKP kulislerinde “refah payı” eklenmesine dönük beklentinin zayıf olduğu ifade ediliyor. Kök maaşlara ilişkin yasal bir düzenleme yapılacağı iddiaları ise belirsizliğini koruyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ TÜİK’TE

Zam oranları henüz açıklanmadan, ülkenin dört bir yanında Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ve emekli yurttaşlar protesto eylemleri düzenledi. Açıklanacak verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların maaş artışları kesinleşecek. Yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren bu artışlar; 10,5 milyon SSK, 2,8–3 milyon Bağ-Kur ve yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisini kapsıyor.

Zam oranlarının etkisi emeklilerle sınırlı değil kalmıyor. Emeklilerin büyük bölümü aileleriyle aynı hanede yaşıyor ya da hane gelirine katkı sunuyor. Ortalama hane büyüklüğü dikkate alındığında, açıklanacak enflasyon verilerinin dolaylı olarak 30 ila 40 milyon yurttaşın yaşamını dolaylı olarak etkiliyor.

ORANI İKTİDAR VERİYOR

KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz, TÜİK verilerinin iktidarın belirlediği bir çerçevede sunulduğunu belirtti. Karagöz, “Veriler sahada TÜİK emekçileri tarafından toplanıyor ancak kamuoyuna sunulurken iktidarın etkisi altındaki bürokratlar tarafından manipüle ediliyor” diye konuştu.

2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşmeye işaret eden Karagöz, memur ve memur emeklileri için öngörülen yüzde 11 artı enflasyon farkının, açıklanan düşük oranlar nedeniyle gerçek kayıpları telafi etmediğini söyledi. “Yüzde 19–20’ye denk gelen artış, memur ve emeklinin yaklaşık yüzde 20’lik kaybını karşılamıyor. Bu kayıp, manipüle edilen enflasyon rakamlarının sonucudur” ifadelerini kullandı.

Karagöz, TÜİK yerine ENAG verilerinin dikkate alınmamasını eleştirerek, “Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Kamu emekçileri adına net bir tepki ortaya koyacağız” dedi. Diğer konfederasyonlarla birlikte iş bırakma eylemlerinin gündemde olduğunu belirten Karagöz, “Kaynak var ama emekçiye gelince ‘yok’ deniliyor. Bu büyük bir aldatmaca” diye konuştu.

EMEKLİLERE BU KIŞ GEÇMEZ

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin ise Aralık ayı enflasyonunun beklenen düzeylerde açıklanacağını söylediklerini belirtti. Abidin, “TÜİK’in hesaplarının yaşamda bir karşılığı yok. TÜİK, iktidarın noteri durumundadır. Açıklanan veriler ise TÜİK’in değil Saray’ın verilerdir” dedi.İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12, memur emeklilerine yüzde 18 civarında öngörülen artışların “sefalet ücretini” aşmadığını vurgulayan Abidin, “Bu oranlarla emeklilerin kışı geçirmesi mümkün değil” diye konuştu.

SEYYANEN 20 BİN ARTIŞ

Abidin, her emekli aylığına derhal 20 bin lira seyyanen ödeme yapılmasını, ardından enflasyon oranında artış ve büyümeden pay eklenmesini talep ettiklerini söyledi. 5510 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi ve emeklilere sendika hakkı tanınması gerektiğini ifade eden Abidin, “Kalıcı çözüm ancak böyle olur” dedi.

“Gıdaya erişilemiyor, elektrik ve doğal gaz çok pahalı” diyen Abidin, emeklilerin battaniyelere sarılarak yaşamaya mahkûm edilmesine rıza göstermeyeceklerini söyledi. Talepler karşılanmazsa tepkilerin büyüyeceğini vurgulayan Abidin, “Emeklilerin bu kışı bu koşullarda geçirmesi mümkün değil. Çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

REFAH PAYI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendirildi. Diğer yandan bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu da (EKK) toplanarak düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacak. Burada ortaya çıkacak görüş Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

6 aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 18 bin 900 liraya, yüzde 13 çıkması durumunda ise 19 bin 75 liraya yükselecek. Ancak kök maaşı bu rakamların altında kalanlar için TBMM’de yeniden yasal düzenleme yapılacak ve aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. AKP tarafından önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan torba teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağı belirtildi. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacak.