Saray, yandaşları ödüle boğdu: Ahmet Hakan ve Hande Fırat’ın gurur günü!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nde yandaş basını ödüle boğdu. Hürriyet Gazetesi'nin yöneticileri Ahmet Hakan ve Hande Fırat da ödüllendirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri kapsamında beğendiği medya mensuplarına ödüller verdi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde yandaş basın mensuplarına ödül dağıtan Erdoğan, ülkenin 'geçtiği kritik kavşaklarda takdire şayan bir duruş sergiledikleri' iddia etti.

Törende 'objektif yayın politikası benimsediği' gerekçesiyle Ahmet Hakan'a, ‘Yılın Genel Yayın Yönetmeni Ödülü’, bir başka Hürriyet yöneticisi Hande Fırat'a ise 'Jüri Özel Ödülü' verildi.

Öte yandan devamlı muhalefetteki siyasetçilere hakaret eden ve gazetecileri hedef gösteren Yeni Akit Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ile yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu da ödül aldı.

KAYYUMU SAVUNDU, 'DEVAM' SİNYALİ VERDİ

Ödül töeninde konuşan Erdoğan, seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl hapis cezası verilip yerine kayyum atanmasını, "Özellikle yargının Hakkari’yle ilgili vermiş olduğu karar, kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı, burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir" diyerek savundu.

Kayyumların devam edebileceği sinyalini de veren Erdoğan, "Hakkâri şimdi bunun ilk adımı olmuştur ve şu anda hukuk da gereğini yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir” dedi.