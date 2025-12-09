Saray yönetiminin Türkiye’si: Hâkimler kişiye göre değişiyor

Politika Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davasının 3. duruşması dün Silivri’de görüldü. Dava, İdare Mahkemesi’nin kararının beklenmesine hükmü ile 16 Şubat 2026’ya ertelendi.

Duruşma, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde görüldü. Katılımın yoğun olduğu duruşmada yeterli sandalye verilmediği için avukatlar ve izleyicilerden birçok kişi ayakta kaldı. İmamoğlu giriş yaptığı sırada alkış seslerinin yükseldiği salonda "Ekrem Başkan" sloganı atıldı. Hâkimin önceki celseyi özetlemesinin ardından İmamoğlu’nun beyanı alınmaya başlandı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Benim hakkımdaki şikâyet Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıkladığım an soruşturmaya dönüştü. Ben buraya suçlamaya geldim. Adil yargıyı engelleyenlerin, adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanacağı günler yakındır. Adımın geçtiği her davada hâkimler değiştirdi. Bunu sizin itibarınızı korumak için söylüyorum. Siyasete göre mi karar veriyorsunuz. Bu mahkemenin de hakimi değişti. Sizin de durumunuz zordur biliyorum ama gönderilen hakimin işi daha zor. Kendisi zan altında bırakıldı. Maç ortasında hakem değiştirilmez. Ben bir soru soracağım, ben iddia edilenin aksini ispatlasam bu baskı altında bağımsız bir karar verebilecek misiniz? Hâkim değiştirerek adalet değiştirilemez. Bugün gizlerseniz yarın açığa çıkar.

YALAN DOLAN İFTİRA

Neymiş, evrakta sahtecilik yapmış. Yalan, dolan, iftira. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir. Bu dava diploma davası değildir, Ekrem İmamoğlu’num Cumhurbaşkanı Adaylığının engellenmesi davasıdır”

İmamoğlu, savunmasını yaptığı sırada önceki celsede ‘su içebilirsiniz’ diyen hâkimin görev yerinin değişmesine atıf yaparak "Tehlikeli bir soru soracağım, su içebilir miyim?" diye sordu. Hâkim, "Tabii" dedi, İmamoğlu teşekkür etti. Ekrem İmamoğlu, konuşmasında hâkime "İptal edilen diplomalardan bir tek benim hakkımda dava açıldı, neden biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Adayı olduğum için olabilir mi?" sorusunu sordu. Hâkim "Bilemiyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu, daha sonra "Bilemezsiniz tabii çok zor bir soru bu" dedi. Hâkim ise "Soruşturmayı ben yapmıyorum" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İddia makamına da yöneltebilirim. Beni devre dışı bırakacaklarmış bu uyduruk davalarla, Sıkar, beni devre dışı bırakamazsınız. Birini seçimle devireceğim diye, emekli olup gidecek diye. İstanbul Üniversitesi Rektörü bir zavallıdır, bu suçun işbirlikçisidir. Seni hikayeci, masalcı rektör. Yandaş medyaya röportaj veren rektör seni kınıyorum. Bu rektörün telefonda bana o cılız sesiyle dediğini burada söylemeyeceğim. Devlet üniversitesi rektörü aparat olmuştur. Bir üniversite kendi öğrencilerini, kendi mezunlarını siyasi operasyonlara malzeme ediyorsa artık eğitim kurumu değil, iktidarın aparatıdır.

YORGUN VE ÖFKELİ

Bu ülkeyi hala hukuk devleti mi zannediyorsunuz? Bu ülkede hukuk var diyenler yüzde 20 nin altına düşmüştür. Bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Bu hukukun ölüm fermanıdır. Memleketin direksiyonundaki kişi yorgun, gergin ve öfkeli. Bırak dinlen diyoruz gitmiyor, uyu diyoruz yok diyor, kimse inemez araçtan diyor, bırakmam diyor, gaza basmaya devam ediyor. Bu ülkenin yolcularına sorumluluk düşüyor. Benim diplomam Cumhurbaşkanı Adaylığım için gereklidir ve bu dava bunun içindir. Nokta.

Hakim, daha sonra dosyadaki belgeleri açıkladı. İmamoğlu" YÖK raporunda benim sahte bir evrak verdiğim yazmıyor" dedi. Hakim de "Evet yazmıyor" dedi. İmamoğlu, "Savcılık askerliğimi de iptal etsin eli değmişken" sözlerini kullandı.

Hakim ve İmamoğlu arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti:

İmamoğlu: "Doğum belgemi de bulamazsak ne yapacaksınız kim bilir? Annemle babam burada bereket. Fakat Küçükken babama ben düğününüzü hatırlıyorum derdim, gülerlerdi, bunu da delil saymazlar umarım."

"Hakim İmamoğlu’na ekonomik durumunun iyi olmadığına dair belgedeki imzayı gösterdi."

Hakim: "Fakir miydiniz o zaman?"

İmamoğlu: "Fakir olduğum da oldu durumumun iyi olduğu da oldu. Sevmediniz mi fakirliğimi? Siz fakir misiniz hakim bey? Siz fakir misiniz hakim bey? Benim gönlüm çok zengin de fakirlik durumunun sahtecilik davasına katkısı ne?"

Hakim: "Dosyada var diye soruyorum özel bir kastım yok."

İmamoğlu: "Önceki hâkimin gönderilmesine bu kadar takılmadınız. İki söz etmenizi isterdim. Allah sizi de korusun. 91 de alınan bir karar 90’ı bağlar mı bunu soruyorum?"

Hakim: "Siz sanık rolündesiniz ben hakim rolündeyim."

İmamoğlu: Ben sanık rolünde değilim siz de rolde değil makamdasınız.

Hakim: "Sözleriniz bitti mi?"

İmamoğlu: "Şimdilik."

İmamoğlu’nun beyanlarının ardından avukatlar da savunmalarını tamamladı. Savunmaların ardından ara kararı açıklayan mahkeme "İdare Mahkemesi’nin kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat 2026’ya erteledi.

Kararın ardından İmamoğlu, "Çok yazık çok. Sizin yargıçlığınız beş para etmez" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu ve izleyiciler sıralara vurarak karara tepki gösterdi. Hakimin kararı yazmadan salondan ayrıldığı belirtildi.

Davanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşananları hukuk skandalı olarak değerlendirirken “Tüm bunlar iktidarlarını sürdürme çabaları” dedi. Çelik, Ahmak Davası’nda Ekrem İmamoğlu’nun lehinde karar verileceği hissedildi herhalde, hakim Samsun’a sürüldü. Bugün Diploma Davası’nda hakim, Kahramanmaraş’a sürüldü, yerine yeni bir hakim oturtuldu. Herkesin beklediği İBB Davası’nda 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düştü. Davanın mahkemesi belli olduktan sonra heyet değiştirildi. Heyetteki hakimler değiştirildi. Kişiye göre hakim heyetleri mi oluşturuluyor?" diye sordu.

HAKİM MARAŞ’A ATANMIŞTI

Öte yandan diplomanın iptaline karar verilmesine paralel olarak açılan “evrakta sahtecilik” davasına bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Doğan, İmamoğlu’nun duruşmada görüntülerinin çekilmesi ve tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile cezaevinden bağlanarak savunma yapmasına izin vermesi hakkında çıkan haberler üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Maraş’a atanmıştı. Hakim Ali Doğan’ın, kararnameden önce söz konusu haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirlenmişti.

∗∗∗

SESİNE DE SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün görülen ‘diploma davası’nda alınan ses kayıtlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu’nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine kaydeden ve nakleden sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır."