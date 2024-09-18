Saray’a bol kepçe

Eşiyle market alışverişinde geçim sıkıntısının farkına varan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yavaşladığını ancak fiyatların hâlâ arttığını belirtti. "Enflasyonu kontrol altına almamız şart, çünkü enflasyon halk için en kötü ve adaletsiz vergidir. Ancak bu sorunun çözümü zaman alacak, kestirme çözümler yok" diyen Şimşek yine sabır tavsiyesinde bulundu.

TAŞINMAZLARIN SATIŞI KADAR HARCAMA

Ancak toplumun geniş kesimleri geçim derdine düşmüşken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yaptığı harcamalar hız kesmiyor artıyor. 2023 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 526 milyon TL olan Saray’ın harcaması yüzde 137 artarak 8 milyar 369 milyon liraya ulaştı.

2024 yılında toplam başlangıç ödeneği 12 milyar 283 milyon TL olarak belirlenen Saray’ın bütçesi daha sonra artırılarak 13 milyar 975 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu ödeneğin yüzde 60’ı Ocak-Ağustos döneminde tüketildi.

*Taşınmaz satış geliri (milyar TL)

Ocak- Ağustos döneminde Saray’ın aylık ortalama harcaması 1 milyar 46 milyon TL’yi buldu. Bu hesapla günlük harcama yaklaşık 34 milyon 873 bin TL oldu. Saatlik harcamanın tutarı ise 1 milyon 453 bin TL odu. Milyonların aylık 17 bin liralık asgari ücret ile geçinirken Saray saatte 85 asgari ücret harcadı. Saray harcamada gaza basarken Hazine taşınmaz satışlarına yüklendi. Taşınmaz satışları bile saatte 85 asgari ücret harcayan Saray’ı finanse edemedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 141 milyon lira tutarında taşınmaz satışından gelir elde edildi. Kamuya ait satılacak fabrika ve kurumların sayısı azalınca iktidar son dönemde arsa satışına ağırlık verdi. Taşınmaz satışlarından elde edilen gelirin 4 milyar 256 milyon TL’lik kısmını arsa ve arazi satışı geliri oluşturdu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde arsa ve arazi satışı geliri 2 milyar 630 milyon lira düzeyindeydi.