Saray’a değil emekliye bütçe

EMEK SERVİSİ

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın 27 Ekim’de beş koldan başlattığı yürüyüş, dün Ankara Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilen basın açıklaması ile son buldu.

Emekliler “Dilenci değil, emekliyiz”, “Susma, sustukça yoksulluk devam eder'' yazılı dövizler taşıdı.

Emekliler adına yapılan açıklama Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen tarafından okundu.

Açıklamayı okuyan Ergen, şunları kaydetti:

“Kaynaklarımızın özelleştirme adı altında peşkeş çekildiği, kamu ihaleleri yoluyla devletin adeta soyulduğu, mantar gibi çoğalan yandaş dernek, vakıf, cemaat ve tarikatlara hesapsız para aktarıldığı sır değildir. Bu kesime ‘para yoktur’ diye sızlanıldığını hiç duymadık. İşin acı tarafı, bu talanın meşrulaşmasına siyasal İslamcı propagandalarla bir kısım emeklilerimizin inandırılmasıdır. Emekli vatandaşlarımız, gelin bir olalım. Bir olursak diri oluruz, diri olursak iri oluruz. Ömrümüzün bu son ve kısa dönemini insanca ve onurumuzla yaşayabiliriz.”

Ergen sözlerine “Bu pervasız ekonomik yönetiminin sorumlusu biz değiliz. Dolayısıyla faturası biz emeklilere çıkarılamaz. İtirazımız bunadır” şeklinde devam etti.

Açıklamada emeklilerin 3 ana talebi şöyle sıralandı:

• Sendikalaşmamızın önündeki engellerin kaldırılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliği ile sendikalarımıza açılan kapatma davaları geri çekilmelidir.

• Her emekli maaşına, acilen her ay verilmek üzere 15 bin lira seyyanen artış yapılmalıdır.

• 5510 sayılı yasa kaldırılmalı, yerine sosyal tarafların iş birliğiyle yeni bir adaletli yasa getirilmelidir. Ocak ayında en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenerek kademelendirilmelidir.