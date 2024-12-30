Saray’a İmralı’dan mesaj verildi

Haber Merkezi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki ‘Öcalan gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun’ çıkışıyla başlatılan ‘çözüm süreci’ önceki gün İmralı Adası’na giden DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile beraber yeni bir evreye girdi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında bir açıklama yapılmazken dün Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. İki ismin ortak açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur" denildi.

ÖCALAN’DAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE DESTEK

Açıklamada yer alan Abdullah Öcalan'ın sözleri şöyle:

• "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

• Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

• Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

• Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

• Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım."

Yapılan yazılı açıklamanın ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları, yaşananları tarihi fırsat olarak değerlendirirken sürecin devamı için Meclis’i adres gösterdi. Tuncer Bakırhan ise “Türkiye ve bölge için demokratik dönüşüm imkânın arifesindeyiz. Şimdi onurlu barış için cesaret ve feraset zamanı" ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEĞİZ

Öcalan ile görüşen Pervin Buldan da bundan sonraki sürecin nasıl işleteceklerine dair ANKA'ya değerlendirmelerde bulundu. Buldan, “Yılbaşının hemen ardından siyasi partilerden randevu isteyeceklerini ardından da bir kez daha Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gideceklerini açıkladı. İktidar blokunda ise açıklamalar olumlu karşılandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Öcalan'ın açıklamasını "Bahçeli'nin çağrısına pozitif bir yaklaşım" olarak değerlendirdi. Bahçeli'nin değerlendirme yapmasının beklenmesini işaret etti. Saray’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum ise Öcalan’ın açıklamasına ilişkin "Beklenen Kürtlerin devletleriyle daha fazla bütünleşmesidir" dedi.

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SÜREÇ ADIM ADIM İŞLETİLDİ

Öcalan’ın açıklamalarında “Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına gerekli katkıları sunacağım” ifadeleri dikkat çekerken rejim açısından süreç adım adım işletildi. 1 Ekim’de MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan gelsin DEM Parti grubunda konuşsun’ çağrıları ile başlayan süreç, aynı gün Bahçeli’nin DEM Parti sıraları ile tokalaşması ile ete kemiğe büründürüldü. Bahçeli uzattığı elin ‘milli birliğimizde kenetlenin’ teklifi olduğunu söyleyerek DEM Parti’nin bu hamleyi eşik olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. 15 Ekim’deki partisinin grup toplantısında el yükselten Bahçeli, "Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen terörist başı buyursun örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, aklından dahi geçirmesin" çağrısını yaptı.

Sürecin baş aktörlerinden biri haline gelen Bahçeli bir sonraki grup toplantısında da “Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM’e uzansın” dedi. Bu süre zarfında içerideki baskı ortamı ise dinmedi. Tartışmalar devam ederken ardı ardına CHP ve DEM Parti belediyelerine kayyum atandı. Bahçeli sürece ilişkin en net tavrını kasım ayı içerisinde koydu. Öcalan’a yönelik çağrısını yineleyen Bahçeli, amaçlarının bir dönem daha Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olabilmesi olduğunun işaretlerini vererek bunun için Anayasa değişikliği istedi.