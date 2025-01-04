Saray’a karşı emekliler ayakta

Ebru ÇELİK

TÜİK’in resmi enflasyonu açıklamasının ardından sefalet aylıklarına tepki gösteren emekliler, yurdun 43 noktasında sokağa çıktı. Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısı ile meydanlarda taleplerini haykıran yurttaşlar,

İstanbul'da da buluşma noktası Kadıköy İskele Meydanı oldu. Yüzlerce emekli meydanı doldurdu. Sendika burada yaptığı basın açıklamasında, tek adam rejimine öfke vardı. Tüm Emeklilerin Sendikası, basın açıklamasında, Saray rejiminin emeklileri TÜİK aracılığıyla yoksullaştırdığını belirtti.

GÖSTERMELİK HESAP GERÇEKTEN UZAK

Sendikanın açıklamasında, “Ya insanca yaşayacağız, ya da meydanları ısıtacağız” ifadesiyle, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı, hükümetin göstermelik enflasyon hesapları ile halkın gerçeğinden uzak tutulduğu ifade edildi. Açıklamayı okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Esenyurt Şube Başkanı Gülsen Şener Gülseren, "TÜİK-Saray işbirliği ile refah payımız hiç verilmediğinden maaşlarımız açlık sınırının bile çok altında kaldı. Bir ara EYT’lileri bahane eden iktidar GSYH’de emeklilere ayrılan payı da daralttı. Bu derece yoksulluk sayılarla sabit iken, iktidarın iddia ettiği gibi ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ iddiası ancak bir kara mizah konusu olabilir" dedi.

Gülseren, emeklilerin, hükümet tarafından “görülmeyen” ve “duyulmayan” bir kesim haline geldiği vurgulandı. Hükümetin yandaşlarına ve sermayeye kaynak aktarımına dikkat çekilerek, emeklilere yönelik düşük maaşların ekonomik krizin yükünü taşıyan halk kesimlerini daha da yoksullaştırdığı belirtildi. Sendika, emeklilere insanca yaşam koşullarının sağlanmasını, maaşlarının gerçek enflasyon oranlarına göre artırılmasını talep etti.

Gülseren, emeklilerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda tam demokrasi ve insan hakları mücadelesinde de yer aldığını belirterek, bu mücadelenin ülke genelinde sürdürüleceğini vurguladı. “Bizler, kral sofrasında soytarı olmaktansa, sınıfımızın insanca yaşam ve demokrasi mücadelesinde yalın ayak yürümeyi onur sayarız” ifadeleriyle, mücadeleye olan kararlılıkları dile getirildi.

∗∗∗

PROF. DR. AZİZ ÇELİK: KIŞ, ÜCRETİYLE GEÇİNENLER İÇİN DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Yıl sonu enflasyonu yüzde 44 civarında iken TÜİK asgari ücret için yüzde 30’luk bir artış yaptı. Dolayısıyla asgari ücretli açısından en az bir 28 puanlık bir fark oluştu. Şimdi de emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu. Ülkede ortalama emekli aylığı Türkiye’de 15.000 lira civarında, ortalama olarak emekli aylıklarındaki artış 2 bin 500 lira civarında olacak. Bu aylıkla bir ay nasıl yaşam sürdürülebilir? Memur emeklileri ve memurlar için durum çok daha vahim nitelikte. Onlara toplu sözleşmedeki zam sistemi uygulanacak. Toplu sözleşmedeki, yani 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşme sistemindeki zam formülasyonu nedeniyle kamu görevlileri ve onların emeklilerinin alacağı, zam oranı yaklaşık 4,2 puan daha düşük olacak. Tabii memurlara uygulanan bu düşük zam oranı işçileri de bir yanıyla ilgilendiriyor. İşçinin kıdem tazminatı en yüksek devlet memurunun ikramiyesiyle sınırlandırılıyor. Yani bu enflasyon oranları işçileri de, memurları da, emeklileri de yakından ilgilendiriyor ve onların gelirlerinin fiyatların altında kalmasına enflasyonda ezilmesine yol açtığını söyleyebilmek mümkün.

TÜİK’in hesabı, 2025 yılının kemer sıkmaya devam edilecek bir yıl olduğunu gösteriyor bize. Zaten hükümetin izlediği ekonomik politikanın da özü bu. 2025 kışı ve 2025 yılı ekonomik açıdan dar gelirliler ve ücretli çalışanlar açısından daha zor geçecek.

TÜİK gelir gruplarına göre de ayrı bir enflasyon şeyi yapmıyor, ölçümü yapmıyor. Bu nedenle de bu enflasyona göre saptanacak ücretler, maaşlar, aylıklar geçim standartlarını aşağı düşmesine yol açacak. Enflasyon doğru ölçülse bile refah payı vermediğimiz zaman, bölüşüm kötü olduğu zaman halkın yaşam standartları düşük olur. Yani bu bir bölüşüm meselesi ve büyümeden çalışan sınıfların pay alması meselesidir. Bu da ekonomik politikaların buna uygun yapılandırılmasını gerektirir.

∗∗∗

CHP MİLLETVEKİLİ CEVDET AKAY: ŞİMŞEK İKTİSATTAN BİHABER

İktidarın yapay enflasyonu emekçinin, emeklinin ve memurun üzerinden silindirle geçti, alın terini gasp etti. 2025 yılında vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olurken ücretlilere bu artışlar layık görüldü. Sayın Şimşek; enflasyon yapay rakamlarınızla dahi yüzde 44,38. İktisattan bihaber iktidar, hâlâ ücret artışlarını düşük tutarak enflasyonu dizginleyeceğini düşünüyor. Bir yanda bütçeyi kemiren projeler, öte yanda çeteleşmiş müteahhitlere hazineyi sonuna kadar açan bir ekonomi yönetimi ve iktidar var. Bu savurganlığın bedeli asla yurttaşlarımıza yıkılamaz.

∗∗∗

BAZI HARCAMA KALEMLERİNDEKİ YILLIK ARTIŞ (%)