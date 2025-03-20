Saray’a karşı halk iradesi

Politika Servisi

Halkın rızasını alamayan, toplumsal meşruluğu kalmayan Saray rejimi düğmeye bastı. Aylardır süren baskı, gözaltı, tutuklama, kayyum, diploma operasyonlarının ardından dün sabah saatlerinde yeni rejimin kapısı bir yargı darbesiyle aralandı. Azınlığın yönetiminde seçimlerin göstermelik yapıldığı, muhalefet liderlerinin içeri atıldığı, Orta Asya ülkelerine benzer kurumsallaşan bir rejim inşa etmeyi amaçlayan Saray, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda kişinin evlerine sabah erken saatlerde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

100’ÜN ÜZERİNDE

Üç ayrı soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonlarda 100’ün üzerinde kişi gözaltına alındı. Evinde arama yapılan İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İmamoğlu'na "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" üzerinden "terör" suçlamaları yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında İmamoğlu için "suç örgütü lideri" tanımının kullanılması dikkat çekti.

SAYMAZ’A GEZİ GÖZALTISI

İki ayrı soruşturmadan hakkında gözaltı kararı bulunan 106 kişi arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor. Gazeteci İsmail Saymaz ise Gezi direnişine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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SABAH 6’DA OPERASYON

20 Araç Dolusu Polis Eve Geldi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptığı paylaşımda, "An itibariyle İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda," diye yazdı. Operasyon kapsamında toplamda 3 bin polisin görev aldığı ifade ediliyor.

Kendimi Millete Emanet Ediyorum

Ekrem İmamoğlu, polis ablukası sırasında kayda aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. İmamoğlu açıklamasında, "Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta duracağımı herkes bilsin," ifadelerini kullandı.

El Yazısıyla Not Gönderdi

İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra el yazısıyla yazılmış bir not paylaştı. İmamoğlu’nun paylaştığı notta, “Yapılan yanlışa, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir," denildi.

Polat da Gözaltında

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya açıklamasında gözaltına alındığını duyurdu. Polat şu ifadeleri kullandı: "Gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez."

Her Şey Güzel Olacak

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyuran isimlerdendi. Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak," ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a Bağlanamazmış!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamalarda bulundu. Yılmaz Tunç, "Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir," dedi.

Bahçeli: Yargıya Güvenim Tam

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Hiç kimsenin dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz olmadığını ve suç sabit görülesiye kadar masumiyetin esas olduğunu” söyledi. Bahçeli, "Türk yargısına güvenim tamdır," ifadelerini kullandı.

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TAM BİR DARBE SABAHI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul tam bir darbe sabahı yaşadı. İdareler, tam olarak darbe dönemlerinde yaşanacak kararlar aldı ve uyguladı.

• Ekrem İmamoğlu’nu gözaltına almak için konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gönderildi.

• İstanbul Valiliği kent genelinde 19-23 tarihleri arasında 4 günlük eylem yasağı ilan etti.

• Vatan Emniyet’e giden yollar ve metrolar kapatıldı.

• İstanbul’a çevre illerden ve Ankara’dan binlerce çevik kuvvet polisi getirildi.

• Saat 06.00’dan itibaren X, Instagram, YouTube gibi milyonlarca kişinin kullandığı platformlara bant daraltma uygulandı. Erişimde sorun yaşandı.

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TEPKİLER

CHP Lideri Özel: “İmamoğlu, Erdoğan’ı dört kez yendi, Beylikdüzü dahil. O yüzden her gece kendi sesiyle uyanıyor. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Partimizin Pazar günü 81 ilde kuracağımız sandıkların yanı sıra oraya bir sandık daha koyacağız. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir."

Dilek İmamoğlu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından video paylaşan Dilek İmamoğlu, “Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok,” dedi.

SOL Parti: "Bu sabah uyandığımız Ekrem İmamoğlu’ndan gazetecilere, belediye başkanlarından çalışanlara uzanan operasyonla, Saray talimatlı yargı darbelerine bir yenisi daha eklendi. Kaybettiğini gören, halkın desteğini yitiren iktidar; karşısındaki herkesi torba operasyonlar ve hilelerle ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki halkın gücü, bir avuç zorbadan büyüktür; korku, ecele fayda etmeyecektir."

EMEP: "Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararının mürekkebi kurumadan yapılan baskınlarla gerçekleşen gözaltılar, yargı sopasının iktidar için ne kadar elverişli bir araç haline getirildiğinin göstergesidir. İşçi ve emekçileri, duyarlı tüm kesimleri, bu iktidar darbesine karşı ses yükseltmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz."

TKP: “Halkımızı AKP zorbalığı karşısında örgütlü olmaya; giderek derinleşen bir yönetme krizi yaşayan düzenin karşısına emekçi halkın Cumhuriyetçi, devletçi, aydınlanmacı, yurtsever seçeneğini güçlendirmeye çağırıyoruz.”

TKH: “Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün diplomasını geçersiz sayma girişimi ile bugün onlarca isimle birlikte ve hatta bir dizi suç isnadıyla gözaltına alınması, yeni bir darbe girişimidir."

TİP: "Ülkemizin Saray karanlığında kaybedecek tek bir günü kalmamıştır. Bu karanlığa teslim olmayacak, ülkemizin itildiği karanlığı mutlaka dağıtıp aydınlığa ulaşacak. Hep beraber direneceğiz, dayanışmayla kazanacağız."

KESK: "Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Bu antidemokratik uygulamalarla her seferinde açıkça ilan ettikleri şey, 'Halkın iradesini tanımıyoruz!' diyerek yurttaşları sindirmeye çalışıyorlar."

HDK: "Ülkenin ihtiyacı olan şey darbeler değil daha fazla hukuk ve barıştır! Halklarına karşı savaş açmış olan bir iktidar aslında çoktan kaybettiğini ilan etmiştir. Kara bulutları dağıtacak olan şey halkların demokrasi ısrarı olacaktır."

TMMOB ve Bağlı Odalar: "İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili son gelişmeler benzerlerine ancak darbe koşullarında yaşanan bir düzeye erişmiştir. Önce hukuksuz diploma iptali kararı ve ardından yaşanan gözaltı uygulamaları sadece Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir saldırı değil aynı zamanda demokrasinin en asgari ölçütü olan halk iradesine ve seçme-seçilme hakkına yönelik bir saldırı girişimidir."

Mülkiyeliler Birliği: "Bugün CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyon, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de demokrasinin temel ilkelerinin, hukukun üstünlüğünün ve seçmen iradesinin esas alınmayacağına dair bir gösterge olduğu gibi Türkiye'nin yaralı demokrasi tarihine vurulan çok önemli bir darbedir."

DİSK: Ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçim sürecine denk getirilen bu operasyonları yargı ve hukuk çerçevesinde açıklamak mümkün değildir. Hep beraber omuz omuza vererek bu tehdidi savuşturup adaleti, demokrasiyi ve ülkemizi savunmak hepimizin görevidir.

TTB: Demokrasi ve hukuk olmadan, temel insan haklarına saygı gösterilmeden sağlık ve refah içinde bir toplum olamayacağımız gerçeği unutulmamalı. Ülkemizin geleceği için hukuk, demokrasi ve adalet tüm kurumlarıyla bir an önce işler hale getirilmelidir.