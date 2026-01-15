Saray’a sadece emekli yük oldu

Emekliye gelince ‘kaynak yok’ diyen iktidar, sermaye kesimlerine ayrıcalıklarını sürdürüyor. 2026’da ‘vergi indirimi, muafiyet ve istisna’ başlıklarıyla sermayeden tahsil etmesi gereken milyarca liralık vergiden vazgeçecek olan hükümet, en düşük emekli aylığı artışının yıl geneline maliyetini 110,2 milyar TL ile sınırlı tutuyor.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba kanun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Temmuz 2025’ten bu yana 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük aylık ödeme tutarı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor. Yapılan etki analizine göre yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 4 milyon 917 bin kişiye çıkıyor.

Düzenlemenin mali etkisinin 2026 yılının ilk altı ayında 66,3 milyar lira, ikinci altı ayında alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP’de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43,9 milyar lira olmak üzere toplamda 110,2 milyar lira olması öngörülüyor.

17 KAT SERMAYE KIYAĞI

Bu tutar, sermaye kesimlerine uygulanan ayrıcalıkların yanında çok düşük kalıyor. İktidar bu yıl 3 trilyon 597 milyar TL’lik vergiden vazgeçmeye hazırlanıyor. Vazgeçilen vergilerin 1 trilyon 728 milyar 924 milyon lirasını gelir vergisi oluşturuyor. Bu kalemin içerisinde ücretlerin asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması da yer alıyo. Bunun dışında sadece sermayeye sağlanan kurumlar vergisi muafiyeti 768 milyar 68 milyon lira, KDV istisnaları 728 milyar 590 milyon lira, ÖTV istisnaları 91 milyar 717 milyon lira ve diğer muafiyetler 279 milyar 805 milyon lirayı buluyor. Sadece kurumlar vergisi, ÖTV, KDV istisnası ve diğer muafiyetlerin toplam tutarı 1 trilyon 868 milyar lira oldu. Bu tutar en düşük emekli aylığı için hesaplanan yıllık maliyetin yaklaşık 17 katını ifade ediyor.

2024’te 2 trilyon 210 milyar, 2025’te 3 trilyon 5 milyar lira olan vergi harcamaları 2026’da 3 trilyon 597 milyara yükseliyor. Gelecek yıllara ilişkin öngörülerin de yer aldığı 2026 bütçe teklifinde, 2027 yılında 3 trilyon 879 milyon lira, 2028 yılında ise 4 trilyon 187 milyar liralık vergiden vazgeçileceği öngörülmüştü.

***

SÖZDE ZAM MECLİS’TE

Açlık sınırının dahi uzağında kalan emekli maaşlarını bin lira artıran yasa teklifi bugün komisyonda görüşülecek. Ardından Genel Kurul’a gelmesi beklenen teklifte en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması öngörüldü. Düzenleme, resmî enflasyon verilerinin ve temel tüketim harcamalarındaki artışın gerisinde kaldı. Artış, gıda fiyatları, kira bedelleri ve enerji giderlerindeki sert yükseliş karşısında alım gücündeki kaybı telafi etmedi.