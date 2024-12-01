Saray’a var, halka yok

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda görüşülen 2025 yılı bütçesi ile Saray’a ve Diyanet’e dev ödenek verildi.

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için teklif edilen bütçe kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı da 183 bin TL’den 238 bin TL’ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na milyarlarca lira ödenek verilen, Türkiye’nin en tartışmalı kurumlarından biri haline gelen Diyanet’e ise rekor kaynak ayrılan bütçe görüşmesinde halkın talepleri ise yok sayıldı.

HER ŞEYE RET

Plan Bütçe Komisyonu’nun AKP ve MHP’li üyelerinin geleneği bozmayarak, “Hayır” oyu verdiği muhalefet önergeleri arasında yurttaş için kritik önemi bulunan teklifler de yer aldı.

CHP milletvekillerinin imzası bulunan ancak komisyonun AKP ve MHP’li üyelerince reddedilen önergelerden bazıları şöyle:

• Tarlada kullanılan akaryakıtta yüksek oranlı vergilerin (ÖTV-KDV) iade edilmesi,

• Belediyelerde görev yapan zabıta, itfaiye ve koruma-güvenlik görevlilerine ödenen fazla mesai ücretinin artırılması,

• Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den, net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi.

ÖĞRENCİYE BÜTÇE YOK

• Öğrenci burs ve kredi miktarlarının artırılması.

• Millî Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı mülakat sonucunda, sıralaması değişerek atama kontenjanı dışına çıkan bin 100 öğretmenin atanmalarının sağlanması.