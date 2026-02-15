Saraybosna'da tramvay kazası istifa getirdi: "Gençlerin sesi makamımdan önemlidir"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tramvayın raydan çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza sonrası Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk, istifa ettiğini duyurdu.

Uk, yaptığı açıklamada, gençlerin protesto gösterileri düzenlediğini belirterek "Vatandaşlarımızın, gençlerimizin mesajı benim için önemlidir; kesinlikle makamımdan daha önemlidir. Gençlerin sesi ve cesareti ile kendi makamım arasında bir seçim yapmam gerektiğinde, tercihim nettir." ifadelerini kullandı.

Görevini onurlu ve dürüst bir şekilde yürüttüğünü aktaran Uk, sorumluluğun yalnızca göreve gelindiğinde değil, sistemde güveni yeniden tesis etmek için de üstlenilmesi gerektiğine inandığını vurgulayarak, bu çerçevede Saraybosna Kantonu Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Uk, "Sorumluluğu üstleniyorum, ondan kaçmıyorum" diyerek bu nedenle yeni bir Saraybosna Kantonu Başbakanı atanana kadar süreçleri yönetmeye devam edeceğini açıkladı.

YETKİLİLERE YÖNELİK PROTESTO

Öte yandan yetkilileri protesto eden binlerce kişi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı ve Saraybosna Kantonu binaları önünde toplandı.

Göstericiler, kazanın yaşandığı Ulusal Müze Durağı'na yürüdü ve burada hayatını kaybeden Erdoan Morankic'i andı, ağır yaralanan 17 yaşındaki Ella Jovanovic'e de destek mesajları gönderdi.

Kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Morankic için memleketi Brcko'da cenaze namazı kılındı. Morankic'in cenazesine yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve yüzlerce kişi katıldı.

Kazadan sonra gözaltına alınan tramvay sürücüsü Adnan Kasapovic de serbest bırakıldı.

Saraybosna'da 12 Şubat'ta Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen nedenle raydan çıkmış ve durakta bekleyenlere çarpmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.