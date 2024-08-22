Saraybosna’nın Kalbi Onur Ödülü Meg Ryan’ın oldu

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bu yıl 30’uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali’nde (SFF), “Saraybosna’nın Kalbi” Onur Ödülü, Amerikalı oyuncu Meg Ryan’a verildi. Saraybosna Ulusal Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreninde, kırmızı halıda yürüyen Meg Ryan, Bosna Hersekli Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Ryan, ödülünü SFF Müdürü Jovan Marjanovic’in elinden aldı.

Bu yılki festivalde, Ryan’ın başrol oynadığı ve 1998 yılında çekilen “You’ve Got Mail (Mesajınız Var)” filmi de özel bir gösterimle, 25 yıl sonra yeniden sinemaseverlerle buluştu.

Saraybosna Film Festivali, Bosna Hersek’teki savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılmış olup, çeyrek asırdan uzun süredir dünya çapında tanınmış birçok ismi ağırladı. Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok ünlü isim katılırken, çok sayıda Türk yapımı da ödüllere değer görüldü.