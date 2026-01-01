Sarayburnu Fatihleri yeni yılı yüzerek karşıladı

Fatih’te, yaz kış demeden denize giren grup, 2026'yı soğuk suda karşıladı.

Yeni yıla yüzerek giren Sarayburnu Fatihleri, 2026 yılı için barış, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Fatih Sarayburnu Sahili'nde soğuk ve sıcak demeden denize giren ve Sarayburnu Fatihleri olarak bilinen grup, 2026 yılına buz gibi suda 'merhaba' dedi.

Grup üyeleri, 10’dan geriye doğru saydıktan sonra soğuk suya atlayarak yüzdü. Buz gibi suda yüzen yurttaşlar, yeni yılda dünya için sağlık, barış ve mutluluk dileklerinde bulundu.

'YILLARDAN BERİ BURADA YÜZÜYORUZ'

2026'ya yüzerek giren Yüksel Sönmez, "Sarayburnu Fatihleriyiz. Yıllardan beri burada yüzüyoruz. Her sene yaptığımız gibi burada 2025 yılını bitirip 2026 yılına gireceğiz. 2026'ya girmek için kaldı 2 dakikamız. 2 dakika içerisinde suya gireceğiz. Dünyada; barış, mutluluk, huzur ve güzellikler içerisinde bir dünyanın olmasını istiyoruz. Dünya'da Barış ve güzellikler için yaşayalım" dedi.

'2026'NIN SAVAŞSIZ GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Grup üyesi Zihni Ademoğlu, "2026'ya giriyoruz. 2025 savaş halinde geçtiği için 2026'nın savaşsız geçmesini temenni ediyoruz. Çocukların ölmediği bir dünyanın olmasını istiyoruz. Herkesin yeni yılını tebrik ediyorum, sağlık ve sıhhat içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verirken, bir başka grup üyesi Yalçın Ergin, "Herkes için 2026'nın iyi geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

'ALIŞKANLIĞI OLMAYANLARA TAVSİYE ETMİYORUZ'

Ramazan Değer, "Öncelikle dünyada barış ve kardeşlik istiyoruz. Yüzücü arkadaşlara tavsiyem; alışkanlığı olmayanlar soğuk suya girmesin. Biz senelerdir hep beraber yüzdüğümüz için alışkanlığımız olduğu için bu soğuk havalarda denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. 2026 hayırlı olsun hepimize" şeklinde konuşurken, Ahmet Ünsal ise, "Her zaman yüzüyoruz. Nice mutlu yıllara, tüm İslam alemine" dedi.