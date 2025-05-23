Sarayburnu önlerinde makine arızası yapan gemi kurtarıldı

(İSTANBUL) Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halinde iken Sarayburnu önlerinde makine arızası yapan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti romörkörleri refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.

Öğle saatlerinde yaşanan olayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Sarayburnu önlerinde makine arızası yapan LILA CANADA isimli 148 m boyundaki konteyner gemisi, İGTHM koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve MEHMETÇİK Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi."