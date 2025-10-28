Saray’da ağırladı, üstüne 44 Eurofighter uçağı aldı

Politika Servisi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere’den 20, Katar’dan 12 ve Umman’dan 12 adet Eurofighter savaş uçağı alınmasının planlandığını, uçakların önümüzdeki yılın başında teslim edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Britanya Başbakanı Keir Starmer dün bir araya geldi. Ankara’daki görüşme sonrasında açıklama yapan Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Starmer’i resmi törenle karşılarken rejimin talimatıyla İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan "casusluk" iddiasıyla önceki gün tutuklanmıştı.

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in kritik Ankara ziyareti öncesinde, Türkiye’de AKP iktidarının siyasi muhalefet ve basın üzerinde baskıları daha da arttırması Alman basınında geniş yer buldu. İmamoğlu’na yönelik artan baskının Merz’in Ankara ziyaretini gölgelediği kaydedildi.