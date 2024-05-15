Saray’da gece yarısı toplantısı: Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı'nı Beştepe'ye çağırdı

Erdoğan gece geç saatlerde MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç ile Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden uzaklaştırılan üç üst düzey emniyet mensubuna yönelik olduğu öne sürüldü.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında üç üst düzey emniyet mensubunun görevden uzaklaştırılması siyaset gündemini de hareketlendirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dün gece geç saatlerde Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı.

ANKARA EMNİYETİNDEKİ KRİZ

İktidara yakın medya kuruluşlarında, Saray’daki toplantının gündeminde, Ankara Emniyetinde görevli üç polis müdürünün Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alındıktan sonra haklarında soruşturma başlatılması ve evlerinin aranmasının olduğu iddia edildi.

Görüşmede yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin de konuşulduğu kaydedildi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiler. Dün akşam için planlanan bir toplantıydı bu. Biriken konularla ilgili her iki isimden de aynı anda bilgi almak istediği belirtiliyor. Aslında programında dün akşam yapılacak olan toplantı bu akşama alınmış. Tabii ki gündemde güncel her konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği konular değil yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Yarınki (bugün) grup toplantısı önemli. Bugün aldığı bilgiler neticesinde ne söyleyecek? Tüm gözler 12.00'deki grup toplantısında olacak."