“Saray’da kaç danışman var?” sorusuna yanıt verilmedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayısı tam olarak bilinmeyen bir danışman ordusu var. BirGün’ün “Saray’da kaç danışman var?” sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

Güncel 29.04.2024 16:37 Giriş: 29.04.2024 16:37

Güncelleme: 29.04.2024 16:40 Kaynak: Haber Merkezi

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