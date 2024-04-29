Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

“Saray’da kaç danışman var?” sorusuna yanıt verilmedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayısı tam olarak bilinmeyen bir danışman ordusu var. BirGün’ün “Saray’da kaç danışman var?” sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

Güncel
  • 29.04.2024 16:37
  • Giriş: 29.04.2024 16:37
  • Güncelleme: 29.04.2024 16:40
Kaynak: Haber Merkezi
“Saray’da kaç danışman var?” sorusuna yanıt verilmedi
Fotoğraf: AA

HABER MERKEZİ 

BirGün, 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Cumhurbaşkanlığı'nda kaç danışman görev yapıyor? Ayrıca kaçı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı?” sorularını yöneltti. 

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta ise “Kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” denildi. 

Bu yanıtla, Erdoğan’ın kaç 'danışmanı' olduğu gizlendi.

CHPli Kılıç: Danışmanlar, Sarayın kapalı kapılarında Anayasa yazıyorlar
CHPli vekil Kılıç: Kaçak Sarayın bir de kaçak danışmanları var
BirGün'e Abone Ol