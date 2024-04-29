“Saray’da kaç danışman var?” sorusuna yanıt verilmedi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayısı tam olarak bilinmeyen bir danışman ordusu var. BirGün’ün “Saray’da kaç danışman var?” sorusu ise yanıtsız bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
HABER MERKEZİ
BirGün, 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Cumhurbaşkanlığı'nda kaç danışman görev yapıyor? Ayrıca kaçı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı?” sorularını yöneltti.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta ise “Kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” denildi.
Bu yanıtla, Erdoğan’ın kaç 'danışmanı' olduğu gizlendi.