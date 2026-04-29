Saray’da yarışma seferberliği: İmam ve hocalara talimat

BirGün/ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 20-26 Nisan tarihleri arasında 11’inci Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenledi. Diyarbakır’da düzenlenen yarışma kapsamında 29 Nisan’da (bugün) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde ödül töreni düzenlenmesi kararı alındı.

Diyanet, Saray’daki ödül törenine katılım için adeta seferberlik ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen törene Ankara’daki merkez ilçe müftülüklerindeki Kur’an kursu hocaları ile imamların katılımının zorunlu tutulduğu kaydedildi. İddiaya göre, törene katılım için müftülüklerce isim listesi belirlendi. Törene katılmayan personelin soruşturmaya tabii tutulacakları yönünde uyarıldıkları öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı da törene personelin katılımının sağlanmasına yönelik uyarı yazısı kaleme aldı.