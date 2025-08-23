Saray’dakiler insan hayatını hiçe sayıyor

Haber Merkezi

19 Mart operasyonları mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), dördüncü buluşmasını Saraçhane Parkı’nda yaptı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, “Özgürlüğü parayla pazarlık konusu yapmak, insanlık onuruna ihanettir. Algı operasyonlarıyla toplumun kafası karıştırılmaya, masum insanlar suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu tablo, bize çok yakın bir geçmişin karanlık kumpas günlerini hatırlatıyor. Ama milletimiz gerçeği görüyor” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer 297 gündür tutuklu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat 218 gündür tutuklu. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 154 gündür tutuklu. Bu tablo karşısında kim adaletten, eşitlikten söz edebilir? 5 aydır iddianame bile yazılmadı. Bugün, ilk duruşmada suçsuzluğu kanıtlanabilecek insanlar cezaevlerinde... Ağır hastalıkları olanların bile tutuksuz yargılanmaları engelleniyor. Onlar içeride, aileleri dışarıda her gün umutla, özlemle bekliyor” dedi.