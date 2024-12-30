Saraydakiler ve diğerleri: Eriyen yalnızca halkın alım gücü

2025 yılı için yüzde 30 ile 22 bin 104 olarak belirlenen asgari ücret, milyonlarca yurttaşı hayal kırıklığına uğrattı. AKP iktidarların müteahhitlere olan bonkörlüğü, söz konusu asgari ücretli olunca adeta cimriliğe döndü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yok. Bizler sen niye bu kadar verdin demiyoruz. Biz tabanı belirliyoruz" diyerek asgari ücret ile ilgili topu patronlara attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşında 2025 yılı için yapılan 55 bin TL’lik artış ile asgari ücrete yapılan 5 bin 102 TL’lik zam ile alınabilecekler listesi, yönetenler ile asgari ücretliler arasındaki makasın giderek açıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Asgari ücret ile 2025 yılında, temel gıda ürünlerinden oluşan bir poşetin beş kez dahi doldurulamayacağı belirlendi.

MAKAS AÇIK

BirGün, Cumhurbaşkanı’na verilen 55 bin TL ile asgari ücretliye verilen 5 bin 102 TL ile alınabileceklere mercek tuttu. Cumhurbaşkanı maaşına 2024’e göre 2025’te yapılacak 55 bin TL’lik ekleme ile beyaz peynir, zeytin, 1 litre ayçiçek yağı, 1 litre süt ve 1 kilogram kırmızı etten oluşan bir alışveriş 48 kere yapıldı. Asgari ücretliye 2025 yılında 2024’e göre fazladan verilecek 5 bin 102 TL ile ise aynı alışveriş ancak dört kere yapılabildi.

Asgari ücret farkı ile Cumhurbaşkanı maaşı farkının arasındaki makasın büyüklüğünü ortaya koyan alışveriş listesinde kullanılan ürünlerin fiyatları da Türkiye’deki hayat pahalılığını ortaya koydu. Ürünler ve fiyatları şöyle sıralandı:

> Beyaz peynir: 150 TL

> Zeytin: 250 TL

> Ayçiçek yağı (1 litre): 100 TL

> Kırmızı et (Kuşbaşı): 600 TL

> Süt: 40 TL

“HALKA KAŞIK KENDİSİNE KEPÇEYLE”

Asgari ücretliye verilen zammın, Ocak 2025’te kira zammını dahi karşılayamayacağını belirten CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, BirGün’e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zammı, “Kendisine kepçe, yurttaşa ise kaşıkla verdiğini” belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Asgari ücretliye verilen 5 bin TL ile ancak bir iki sefer market alışverişi yapılır. Yurttaşa reva görülen bu mudur? Çocuklar etin, yumurtanın, sütün tadını bilmeden büyüyorlar. Karnabaharın kilosu 80 TL, brokolinin kilosu 100 TL, biberin kilosu 110 TL, kivinin kilosu 90 TL… Markette, pazarda pahalılık var. Yurttaş taneyle sebze meyve alıyor. Vatandaşın çocuğu kuru ekmeğin yanına bir iki zeytini beslenmeye diye alıp okula götürürken asgari ücrete yapılan 5 bin TL zam bu milletin aklıyla alay etmektir. Geçim olmazsa, seçim olur. İktidar acilen bu yanlıştan dönmeli ve asgari ücret en az 30 bin TL olmalı.”