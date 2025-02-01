‘Saraydakinin fermanı’

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen '191 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Perşembe günü kabul edildi. Kanunla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) her kademe ve rütbedeki kamu hizmetlisini görevden alma yetkisi tanındı.

Yeni dönemde odalar, bakanlıklar ve belediyelerdeki her rütbeden kamu çalışanları, DDK'nın "ilgili kurul üyesi" veya "denetçisinin", "görevden uzaklaştırma" emrine tabi. Kanun, AKP, MHP ve BBP oluşturduğu Cumhur İttifakı milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

CHP, AYM'YE GİDECEK

CHP "en ivedi şekilde" Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) "kanunun iptali" ve "yürürlüğünün durdurulması" için başvuruda bulunulacağını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Genel Kurul öncesi sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı gönderide, düzenlemenin ucunun açık olduğunu ve hiç kimsenin görev teminatı olmayacağını ifade etti.

"Artık bir soruşturma, kovuşturma, yargı kararı vs süreçlere de gerek yok" diyen Günaydın, "Cumhurbaşkanı DDK Başkanı’nı çağırıyor, “şu belediye başkanı hakkında denetim yap” diyor, Başkan bir Kurul üyesini görevlendiriyor, o da gidip “görev başında kalması sakıncalıdır” diyerek seçilmiş belediye başkanını görevden uzaklaştırabiliyor" diyerek kanuna tepki gösterdi.

ANAYASA ÇÖPE ATILDI

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen BirGün'e yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu hakkında son düzenleme, üç iddiayı birden kanıtlıyor. Bir, tek adam rejiminde anayasa artık tamamen çöpe atıldı. İki, yasama faaliyeti sadece formalite bir iş haline getirildi. Üç, bu sistem artık sadece iktidarın muhalefete yönelik operasyonları değil, aynı zamanda iktidar içi operasyonlar düzenine dönüştü" dedi.

Gökçen, "Muhalefet içtüzükten kaynaklanan bütün imkanları kullanınca, iktidar da bir talimatın verdiği acele ve telaşla meclisi basının takip edemediği saatlerde ve sabaha karşı çalıştırıp yıldırma politikası izliyor. Bugüne kadar etki ajanlığı, kadının soyadı, TMSF’nin kayyum atanmasına dair düzenleme ve Devlet Denetleme Kurulu maddeleri gibi birçok düzenleme, muhalefetin bu iradesi sayesinde geri çekilmişti." diye konuştu.

Gökçen, "Bir hukukçu olarak gerçekten ülkem adına üzülerek söylüyorum, AKP’nin şöyle bir bakış açısı var: 'AYM kararları nasılsa geri yürümüyor, AYM tekrar iptal edene kadar biz yolumuzu buluruz' diye düşünüyorlar. Anayasaya uygunluk yemini ederek göreve başlayan milletvekilleri, sarayda hazırlanan metinlerin altına imza atıp buna bir de -kanun teklifi- diyorlar. Bunlar kanun teklifi değil, olsa olsa saraydakinin fermanlarıdır. Meclisin yetkisini bu şekilde devretme alışkanlığı, halkın iradesine darbedir" ifadelerini kullandı.