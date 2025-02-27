Saray’dan AKP’li belediyeye bağış

İktidar, muhalefetin yönettiği belediyeleri ekonomik olarak zora sokmak için adımlar atarken kendi belediyeleri için ise musluğu sonuna kadar açıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak muhalefete yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” demiş ve ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmişti.

CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımları kayyum atamaları ve soruşturmalar izlerken Saray’ın Ankara’daki AKP’li Sincan Belediyesi’ne milyonlarca liralık bağış yaptığı ortaya çıktı.

30 MİLYON TL’LİK BAĞIŞ

Sincan Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda bir “Bağış” teklifi oylamaya sunuldu. Teklifte, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, devam eden yatırım projeleri ile sosyal yardımların desteklenmesi amacıyla belediyeye şartlı bağış yaptığı” ifade edildi.

Teklifte, Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Aralık 2024 tarihinde belediyenin banka hesaplarına 30 milyon TL gönderildiği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci Maddesine göre şartlı bağışın kabul edilmesi için Belediye Meclisi’nde oylama yapılması gerektiği açıklandı. 3 Şubat’ta yapılan oylamada, Cumhurbaşkanlığı’nın 30 milyon TL’lik şartlı bağışı oy birliğiyle kabul edildi.

‘SİLKELEYİN’ DEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada muhalefet belediyelerine yönelik “Silkeleyin” diye talimat vermişti. Erdoğan, “Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" demişti.

TALEPLER YANITSIZ

Öte yandan CHP’li belediyelerin kamu kurumlarına ilettiği bin 15 adet talebin yalnızca 104’ünün kabul edildiği ortaya çıkmıştı. Toplam 180 talep reddedilirken 731 talebin ise yanıtlanmadığı belirtilmişti. CHP’li belediye başkanlarınca yönetilen belediyelerin yaptığı toplam bin 15 adet talep başvurusundan 694’ünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapıldığı bildirilmişti. Bakanlık, 694 talepten yalnızca 62’sine onay verirken 103 talebi reddetti, 529 talebi ise beklemeye aldı.