Saray’dan Bahçeli’ye üstü kapalı mesaj: “Erdoğan’a güven”
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Cumhur İttifakı’ndaki gerilim gün yüzüne çıkarken, Erdoğan’ın Saray’daki danışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu, ittifak için önemi gördüğü 9 ilkeyi sıraladı. Köroğlu, en önemli ilkenin, “Erdoğan’a inanmak ve güvenmek” olduğuna vurgu yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen hafta ittifak ortağı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiği açıklaması tartışılmaya devam ederken Saray’dan dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ültimatomunun konuşulduğu günlerde, Cumhur İttifakı’nın ilkelerini 9 maddede sıraladı.
Paylaşımına “Her düzeyde görev alan Cumhur İttifakı mensuplarının hassas olması gereken önemli ilkeler şunlardır” sözleriyle başlayan Köroğlu, önemli ilkenin “Ülke lideri Recep Tayyip Erdoğan’a inanmak ve güvenmek” olduğunu savunarak Bahçeli’ye üstü kapalı göndermede bulundu.
Köroğlu’nun X hesabından paylaştığı 9 madde şöyle:
1)Cumhur ittifakına her ortamda sahip çıkmak.
2)Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve 50+1 e sahip çıkmak.
3)Tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmak.
4)Terörle ve teröristlerle mücadeleye kesintisiz sahip çıkmak.
5)Milli devlet iradesine sahip çıkmak.
6)Türkiye yüzyılı vizyonuna sahip çıkmak.
7)Halka dayalı siyasetten taviz vermemek.
8)Mütevazi olmak, kibirden uzak durmak.
9)Ve en önemlisi Ülke lideri Sn Recep Tayyip Erdoğan’a inanmak ve güvenmek.
Her düzeyde görev alan Cumhur İttifakı mensuplarının hassas olması gereken önemli ilkeler şunlardır;— Ahmet Selim Köroğlu (@aselimkoroglu) June 14, 2024
1)Cumhur ittifakına her ortamda sahip çıkmak.
2)Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve 50+1 e sahip çıkmak.
3)Tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmak.
4)Terörle ve…