Saray’dan Bahçeli’ye üstü kapalı mesaj: “Erdoğan’a güven”

Bahçeli’nin açıklaması sonrası Cumhur İttifakı’ndaki gerilim gün yüzüne çıkarken, Erdoğan’ın Saray’daki danışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu, ittifak için önemi gördüğü 9 ilkeyi sıraladı. Köroğlu, en önemli ilkenin, “Erdoğan’a inanmak ve güvenmek” olduğuna vurgu yaptı

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