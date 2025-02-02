Saray’dan BirGün’e 127 bin TL ceza

HABER MERKEZİ

Saray rejiminin yargı eliyle BirGün’e 2015 ve 2016 yıllarında verilen cezalar açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı’mız İbrahim Aydın’a “Usulüne uygun tekzip yayımlamamak” iddiasıyla ayrı ayrı dosyalardan toplamda 127 bin 610 TL para cezası verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın açtığı davalar, 28 Ocak ve 30 Ocak’ta İstanbul 2’nci Asli Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Aydın’a bir haber nedeniyle daha önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) hükmü BirGün’e açılan davalar nedeniyle bozuldu. “Düzeltme ve Cevap Metninin Yayımlamama” iddiasıyla açılan dört ayrı dosyada mahkeme hükmün açıklanmasına karar verdi.

ZAMANAŞIMI KARARI

Aydın hakkında bir başka “Düzeltme ve Cevap Metninin Yayımlamama” iddiasıyla açılan davanın 30 Ocak’taki duruşmasında ise mahkeme dosyanın zamanaşımından düşmesine karar verdi. Mahkeme kararında “öngörülen uzamalı zamanaşımı sürelerinin gerçekleştiği anlaşılmakla, açılan kamu davasının düşmesine kararı verildi” denildi.

AYM’YE TAŞINACAK

Aynı zamanda “basın yoluyla hakaret” iddiasıyla açılan davada mahkeme Aydın hakkında hükmün açıklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Aydın hakkında 2 bin 610 TL para cezası verilmesine hükmetti. Eski BirGün çalışanı Cansever Uğur’a bir haber nedeniyle hakkında yine Bilal Erdoğan tarafından açılan “Hakaret” davasında mahkeme hükmün açıklanmasına karar hükmederken 2 bin 610 TL para cezası verdi.

GAZETE KARARLARI UYGULADI

BirGün avukatı ise sürece ilişkin, “Cevap ve düzeltme ile ilgili kararların tamamı siyasetçilere ilişkin ve o tarihlerde toplumu yakından ilgilendiren haberler hakkında verilmişti. Esasen bu haberler yönünden cevap ve düzeltme kararlarına gerek yoktu. Anayasa ve Basın Kanunu’nda düzenlenen cevap ve düzeltme basın kuruluşlarını haber yapmaktan caydırmaya yönelik bir kurum değil. Yine siyasetçiler ve iktidar mensupları bakımından koruma kalkanı olarak kullanılması da hukuka aykırı olacak bir kurum” dedi.

BirGün avukatı son olarak şöyle konuştu: “Oysa ki bir dönem cevap ve düzeltme kurumu bu şekilde işletildi. Siyasi tartışmalarda kendi görüşlerini serbestçe açıklayabilecek kamu gücünü en üst düzeyde elinde tutan kişiler bunu yapmak yerine tekzip yolunu kullandılar. Fakat 2015 ve 2017 tarihleri arasında BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet’te iktidara yönelik eleştirel ifadeler içeren hemen hemen her haber hakkında tekzip ve erişim engelleme kararları verildi. İtirazlarımız da reddedildi. Bu kararlara konu tekzipler de benzer nitelikte. Bu kararlar bakımından ilginç olan şu; gazete sulh ceza hâkimlikleri tarafından verilen kararları uyguladı ve tekzipleri yayımladı. Buna rağmen bu kez de tekzibin usulüne uygun yayınlamadığından bahisle davalar açıldı. HAGB kararları açıklandığı için istinafa başvuracağız. Hakaret dosyaları bakımından ise Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuru yoluna gideceğiz.”