Saray’dan günde 21,5 milyon TL’lik harcama

Sayıştay denetçileri, Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılına yönelik mali hesaplarını denetledi. Denetimler, Cumhurbaşkanlığı’nın gelir ve giderleri arasındaki uçurumu ortaya koydu. İdarenin gelirleri ve giderleri arasındaki fark, eksi 9 milyar TL’yi aştı.

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na yönelik 2023 Yılı Denetim Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, Saray’ın fahiş harcamalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

FAHİŞ HARCAMA

Cumhurbaşkanlığı’na 2023 yılı için 7 milyar 277 milyon 296 bin TL ödenek tahsis edildi. Yıl içerisinde yapılan ekleme ile toplam bütçe 8 milyar 477 milyon 645 bin 900 TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı, 2023 yılı bütçesinin 7 milyar 857 milyon 511 bin 494 TL’sini harcadığı belirlendi.

Saray’ın 2023 yılı faaliyet gideri ise kayıtlara, 9 milyar 565 milyon 656 bin 331 TL olarak geçti. 2023 yılında faaliyetlerden elde edilen gelir ise 165 milyon 994 bin 858 oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılı içinde elde ettiği ve bütçesine eklediği gelirin ise 147 milyon 164 bin 977 TL olduğu bildirildi. Buna karşılık kurum, 7 milyar 857 milyon 511 bin 494 TL’lik bütçe giderine imza attı.

REKOR AÇIK

Saray’ın 2023 yılı sonunda açığa bütçe dengesizliği ise dudak uçuklattı. Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapora göre, Cumhurbaşkanlığı’nın olumsuz faaliyet sonucu 9 milyar 399 milyon 661 bin 473 TL ile ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılı gider kalemleri şöyle sıralandı:

>> Personel Giderleri: 1 milyar 177 milyon 625 bin TL

>> Mal ve Hizmet Alım Gideri: 4 milyar 671 milyon 645 bin TL

>> Cari Transferler: 1 milyar 298 milyon 429 bin TL

>> Sermaye Giderleri: 607 milyon 927 bin TL