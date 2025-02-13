Saray’dan günde 6 ton çöp çıkıyor

İktidarın, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının en somut örneklerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yemekhanesinden çıkan çöp tutarı, Saray’ın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Binlerce personelin çalıştığı Saray’ın çöplerinin, Ankara’daki üç farklı belediye tarafından toplandığı öğrenildi.

AOÇ arazisi üzerine inşa ettirilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yemekhanesinin çöplerini Yenimahalle Belediyesi alıyor. Belediyenin yemekhane çöpleri için 50 konteyner kullandığı belirtildi. Bir konteynerin 120 kilograma yakın çöp aldığı öğrenilirken 50 konteyner ile toplanan Saray yemekhanesinden çıkan çöpün toplam ağırlığı 6 ton olarak hesaplandı.

BİN 500 AİLENİN ÇÖPÜ

Saray’ın yemekhanesinden 50 konteyner ile toplam 6 ton çöp toplanırken 6 ton çöpün bin 500 aile tarafından ancak üretilebildiği kaydedildi. Bir ailenin günde 4 kilo çöp ürettiği ifade edildi.

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PERSONEL SAYISI ARTIYOR

Yalnızca yemekhanesinden günlük 6 ton çöp toplanan Cumhurbaşkanlığı’nın personel sayısı da her yıl artıyor. Saray ve bağlı birimlerinin 2017-2024 dönemindeki personel sayısı, yıllara göre şöyle:

• 2017: 1 bin 266

• 2018: 2 bin 374

• 2019: 2 bin 687

• 2020: 2 bin 505

• 2021: 2 bin 508

• 2022: 2 bin 550

• 2023: 2 bin 594

• 2024 (Haziran sonu): 2 bin 538