Saray’dan "iç cephe" açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İsrail'in Ortadoğu'daki saldırgan tutumunun artmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da gündeme taşınan 'iç cephe’ ifadesine ilişkin konuştu.

Sosyal medya platformu X üzerinden “Bir Pazar notu: İç cephe Türkiye cephesidir” başlıklı bir paylaşım yapan Uçum, iç cephe tanımında bulundu.

Uçum 'iç cephe' tanımında "ülke içi demokratik siyasi yarışma" yerine "ülkeye yönelik çeşitli risklere karşı Milli Devlet ile Ulusal güç unsurlarının bütünlüğüne işaret eden ve bu amaçla kullanılan" bir kavram olarak yer verdi.

"İç siyasette ‘iç cephe’ şeklinde kullanılması halinde demokratik siyaseti militarize edebileceği eleştirileri yapılabilir. İç cephe iç siyasetteki rekabet açısından kullanılırsa bu eleştiri haklı da olabilir" diyen Uçum, CHP'nin de iç cephe tanımının içinde yer aldığını söyledi.

"CHP VE DİĞER MUHALİF MECRALARIN DA OLUŞTURDUĞU KUVVET"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un paylaşımının tamamı şu şekilde: