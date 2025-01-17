Saray’dan Menzil Köyü’ne

Menzil Köyündeki müritler arasındaki taşlı sopalı kavga görüntüleri gündemdeki yerini korurken, şimdi de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinde yer alan polis A.A.’nın Menzil köyüne yerleştiği ve cemaat liderinin yakın korumalığını yaptığı anlaşıldı.

Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki ölümünün ardından oğulları arasında liderlik ve miras kavgası çıktı. Abdulbaki Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, bir buçuk yıldır cemaatin 17 milyar TL’lik servetini, şirketlerini ve gayrimenkullerini paylaşamadı. Son olarak miras anlaşmazlığında çözüm için "şeriat mahkemesi" kurulduğu açıklandı. Saki Elhüseyni, “Miras kavgasını Erdoğan çözecek” dese de sorun bir türlü çözülemedi.

Menzil Köyünde gerilim taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi. Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Rağıp Elhüseyni, amcaları Muhammed Fettah ile Muhammed Mubarek taraftarı cemaat mensuplarına yönelik “Bunlar caminin avlusuna işediler” dedi.

KAVGAYI POLİS BAŞLATTI

Cemaat mensupları kavgaya dair sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı. Paylaşımlarda, “Kavganın polis memuru H. T.’nin taşla saldırmasıyla başladığı” belirtildi. Ayrıca H. T.nin Muş’ta görev yaptığı ve cemaat mensubu olduğu da belirtildi.

SOSYAL MEDYA SAVAŞI

Köydeki gerilim sürerken jandarmanın köye TOMA gönderdiği, köyünün giriş çıkışında kimlik kontrolü yaptığı bildirildi. Tüm bunların yanında ikiye bölünen cemaat mensupları sosyal medyada da birbirlerine karşı savaş açtı. Cemaatin üst düzey yöneticileriyle alakalı istismar, hırsızlık gibi çok sayıda iddia dile getirildi.

KİM GÖREVLENDİRDİ?

Bu gelişmeler sürerken cemaatin etki alanının genişliğine ilişkin çok sayıda bilgi de birbiri ardına kamuoyuna yansıdı.

Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinde yer alan polis A.A.’nın Menzil Köyüne yerleşerek cemaat liderlerinden Muhammed Fettah Elhüseyni’nin yakın korumalığını yaptığı bildirildi. A.A.’nın emniyetteki görevinin sürdüğü iddia edilirken M. Fettah Elhüseyni’nin yakın korumalığını yapması için emniyet tarafında mı görevlendirildiği sorusunun yanıtı bilinmiyor.

POLİSLER YANINDA

Muhammed Saki Elhüseyni taraftarları tarafından yönetildiği tahmin edilen sosyal medya hesaplarında şu açıklamaların da yapıldığı görüldü:

“Tehdit, şantaj, yaralama, öldürme, gibi suçlar işleyen Erdoğan’ın koruma müdürü olan şahsı hangi devlet erkanı veya hangi devlet kanadı Muhammed Fettah Elhüseyni’ye hibe etmiştir! Muhammed Fettah Elhüseyni’nin yanında gezen polis memurları, sözleşmeli erler, subaylar, jandarma personelleri ve genel kapsamda tüm Silahlı Kuvvetler’in bünyesinde çalışıp maaş alan kişilerin görev yerleri Menzil mi yoksa birileri tarikat kanadına hizmet mi etmek istiyorlar?”

MÜRİTLERE UYARI

Ayrıca cemaat mensuplarına Menzil köyüne dair şu uyarı notu da paylaşıldı: “Medya ve gazeteciler kendilerini gizleyip içeriye (Menzil Köyüne) girme gayretinde olacaklardır. Görevli kardeşlerimizin talimatlarına riayet edelim kesinlikle ve kesinlikle kışkırtmalara gelmeyelim. Bu süreç çok yakında bitecektir sükunetinizi koruyunuz!”