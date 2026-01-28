Saray’dan Savcı Yavuz Engin'in ‘Yılmaz Güney’ paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mustafa Akış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz Güney hakkındaki paylaşımı gündem olan Savcı Yavuz Engin'e tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların "adeta 'influencer hakim/savcı' algısına" yol açtığını söyleyen Akış, paylaşımları "sosyal medya üzerinden şahsi PR çalışmalarında bulunmak" olarak tanımladı.

Akış ayrıca paylaşımının sonunda, HSK tarafından yayınlanan ve tüm hakim ve savcıların sosyal medya kullanımı ile ilgili uyarıların yer aldığı bildirgeyi paylaştı.

Akış paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki bir süredir dijital platformlarda bazı yargı mensuplarımızın mesleğin gerekleri ve saygınlığı ile bağdaşmayan, etkileşim arzusuna dayalı paylaşımlarda bulunduklarını gözlemliyoruz.

Adeta “influencer hakim/savcı” algısına yol açan sosyal medya hareketlerinin, yargının kurumsal saygınlığını ve yargıya duyulan güveni olumsuz etkilediği açıktır.

Sosyal medya üzerinden şahsi PR çalışmalarında bulunmak, vatandaşlarımızın adalet kurumundan beklediği ciddiyete uygun düşmediği gibi bu tarz sorumsuz davranışların devlet geleneğimizde de yeri yoktur.

Profil fotoğrafından paylaşılan metinlere kadar her türlü dijital içerikte mesleki saygınlığın gözetilmesi bence esas olmalıdır. Bu kapsamda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (08.03.2022 tarihli ve 639 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul ettiği) Sosyal Medya Kullanım Rehberi’ni bir kez daha tüm ilgililerin dikkatine sunuyorum."

Ne yazık ki bir süredir dijital platformlarda bazı yargı mensuplarımızın mesleğin gerekleri ve saygınlığı ile bağdaşmayan, etkileşim arzusuna dayalı paylaşımlarda bulunduklarını gözlemliyoruz.



Adeta “influencer hakim/savcı” algısına yol açan sosyal medya hareketlerinin,… — Mustafa Akış (@mustafaakis) January 27, 2026

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Güney'in bir film setinde oyuncularla ve set ekibiyle aralarında geçenlerin yaşandığı videolar sosyal medyada dolaşıma girmiş, aynı zamanda Yenidoğan Savcısı olarak da bilinen Savcı Yavuz Engin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır. Yılmaz Güney isimli şahıs , hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Yılmaz Güney'in ailesinin Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.