Saray’dan tam gaz baskı

Haber Merkezi

Yargı sopasını bir kez daha ortaya çıkaran rejim tüm gücüyle saldırıya geçti. Savcı Akın Gürlek’i eleştirdiği gerekçesiyle önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na jet hızıyla soruşturma açılırken CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da aynı gerekçeyle ifadeye çağrıldı.

Önceki gün gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. ESP üyelerine yönelik de operasyon başlatıldı. ESP Eş Genel Başkanı Deniz Aktaş ve SGDF Eşbaşkanı Berfin Polat’ın da aralarında olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı. BEKSAV’a yapılan baskında ise müzik enstrümanlarına el konuldu. En az 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ ise dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özdağ’ın gözaltı gerekçesi partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini gösterdi. Özdağ’ın gözaltına alınmasının ardından CHP’li Ali Mahir Başarır, İYİ Partili Turhan Çömez ve Zafer Partili Hüseyin Bartu Soral ile Musa Ertuğan kol kola Çağlayan Adliyesi’ne giriş yaptı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da Özdağ hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım’ın mesajında “Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!” dedi Yıldırım, sosyal medya hesabından tehdit içerikli yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ümit Özdağ, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir ‘istihbarat fosili’dir." ifadesini kullandı.