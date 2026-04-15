Saray’ı sandık korkusu sardı

Politika Servisi

Tüm imkanlarını iktidarının ömrünü uzatmak adına seferber eden iktidar bütün tuşlara aynı anda basıyor. Bir yandan muhalefetin seçim çağrılarına kapıyı kapatırken diğer yandan sandığın hangi koşullarda kurulacağını kendisi belirlemeye çalışıyor.

Muhalefetin anketlere göre kazanma potansiyeli yüksek adaylarını yargı sopasıyla ablukaya alan iktidar kimle yarışacağını da kendisi seçmek istiyor. Saray yönetimi kazanamayacağı bir seçime girmek istemiyor. Bu yüzden iktidarın muhalefete yönelik baskıları hız kesmeden sürüyor.

Son 1 ayda CHP’li Bolu, Uşak, Kuşadası, Bursa, Üsküdar belediyelerine yapılan operasyonların ardından bu kez de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023’teki bir seçim mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi. ABB, Yavaş’ın doğrudan talimatına dair bir tespit olmadığını ve kararın “varsayıma dayalı” olduğunu belirterek itiraz edileceğini açıkladı.

ABB’DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dosyada Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir tespit bulunmadığı vurgulandı. Buna rağmen varsayıma dayalı biçimde sorumluluk yüklenmeye çalışıldığı belirtildi.

ABB, soruşturma iznine karşı itiraz yoluna gidileceğini duyurdu. ABB, açıklamasında önceki dönem uygulamalarına da dikkat çekti. ABB tarafından soruşturma iznine yönelik açıklama yayımlandı. Açıklamada, ''2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Söz konusu karar metninde; “İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır. Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır” ifadeleri yer aldı.

ÇİFTE STANDART

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine tepki göstererek, "Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu" dedi. CHP Genel Başkan yardımcısı Gökan Zeybek, Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine tepki göstererek “çifte standart” eleştirisinde bulundu.

Gökçek dönemi, Ankapark ve kamu kaynakları üzerinden iktidarı hedef alan Zeybek, “Bu anlayış sandıkta karşılık bulacak” dedi. Zeybek, "Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Ankara’yı Ankaralıları milyarlarca lira zarara uğratan ve atıl kalıp çürüyen Ankapark’a hiç dönüp baktınız mı? Başkanlığı döneminde belediye lojmanlarını kendisine ucuza satanlara soruşturma izni verildi mi? Onları es geçiyoruz tabi. Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz? AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz dokunulmazsınız. Anlayış bu" ifadelerini kullandı.