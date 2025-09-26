Saray’ın 4 ofisi para yuttu

16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 9 Temmuz 2018 itibarıyla resmen uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’yi her konuda uçuracak” dediği sistem, ülkeyi adeta uçuruma sürükledi. Yeni sistem ile Türkiye, ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa her alanda gerileme yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname ile Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 4 ofis kuruldu. Ofislerin özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olduğu bildirildi.

FAHİŞ HARCAMA YAPILDI

Sayıştay’ın ofislerin 2024 yılındaki harcamalarına yönelik mali denetimleri ise dört ofisin toplam harcamasının fahiş boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofisin toplam harcaması 1 milyar 708 milyon 776 bin 735 TL oldu.

Saray’a bağlı ofislerin toplam 1,7 milyar TL’lik harcaması, ofislere göre şöyle sıralandı:

• Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 707 milyon 780 bin 461 TL

• Finans Ofisi Başkanlığı: 177 milyon 72 bin 400 TL

• İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 253 milyon 207 bin 454 TL

• Yatırım Ofisi Başkanlığı: 570 milyon 716 bin 420 TL

PERSONELE MİLYONLARCA LİRA

Saray’a bağlı ofislerin toplam 1,7 milyar TL’lik harcamasının 711 milyon 482 bin 515 TL’si personel giderlerinden oluştu. Ofislerin personel giderleri ise ofislere göre şöyle kaydedildi:

• Yatırım Ofisi Başkanlığı: 319 milyon 657 bin TL

• İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 138 milyon 337 bin TL

• Finans Ofisi Başkanlığı: 89 milyon 254 bin TL

• Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 164 milyon 233 bin TL