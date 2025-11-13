Saray’ın ahtapot bulma telaşı

POLİTİKA SERVİSİ

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 kişiye yönelik önceki gün tamamlanan İBB soruşturmasına ilişkin yankılar sürüyor.

Yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken birçok detay ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP hakkında "seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği" iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu.Bildirim, Anayasanın 68. ve 69. maddeleri uyarınca yapıldı. Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri siyasi parti kapatmaya ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Öte yandan iddianamede delil olarak gösterilen belgelerin başında ise MASAK raporları yer aldı. Ancak savcılık iddianamede MASAK raporlarına dayanarak tespit yerine değerlendirme yaptı. Delil olmamasına rağmen bazı şirketlerin kârlılığını artırması suçlama konusu oldu.

‘DELİL’ KÂR ARTIŞI

İBB’ye bağlı Medya AŞ’de başkan yardımcılığı görevi yapan Emrah Bağdatlı ve Mustafa Nihat Sütlaş’a ait şirketlerin kar oranını artırması suçlamalara dayanak yapıldı.

Medya AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Fatoş Pınar Türker’e ilişkin rapor ise en dikkat çekici rapor oldu. İddianamede Türker’e ilişkin “Fatoş Pınar Türker'in 2022 senesinde nakit para çekmelerinin çoğaldığı, 2023'te dikkat çekici bir hacme ulaştığı, bu yoğunluğun 2024 senesinde de devam ettiği ve şahsın toplam hacim göz önüne alındığında 500.000,00 TL üzerinde para transferinde bulunduğu ve mahiyetinin anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu tespit İBB iştirakinde çalışan bir profil için dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir” denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın İBB iddianamesinde 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' sıfatıyla bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gönderildi. Karabat, “Biz alnımız ak, başımız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BASKILARLA YAZDIRDILAR

İddianame 19 Mart Darbesi’nin ardından gelişen operasyon dalgasının son halkasını oluştururken iddianameye ilişkin birçok tepkiler de yükselmeye devam etti.

CHP Lideri Özgür Özel, İBB iddianamesinin ardından ilk kez Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Silivri Cezaevi'nde görüştüğü tutuklularla ilgili konuşan Özel, şunları söyledi:

"İddianameyle ilgili hatırladığım kadarıyla, 691 kez ‘öyleymiş’, 546 kez ‘duydum’, 499 kez ‘olabilir’, 235 kez ‘düşünüyorum’, 9 defa da ‘öyle hissettim’ ifadelerinin yer aldığı bir iddianameyle karşı karşıyayız.

Bu iddianame aynen şunu ortaya koymuştur arkadaşlar. Bir cinayet iddiası var. Diyorlar ki; Ekrem Başkan cinayet işledi. Ortada silah yok. Boş mermi kovanları yok. İşin kötüsü öldürülen kişinin cesedi cenazesi yok. Yani ben duydum. Öyle biliyorum. Rüşvet almışlardır. Kim vermiş? Nerede vermiş? Ne kadar vermiş? Haniymiş?

YOLSUZLUK GÖSTERİN

Öyle bir nokta ki somut bir delil ortaya konulabilmiş değil. Konulan yer var. İftiracıların iftiracı olmaya zorlandıkları noktada bir iki delilimsi şey var. Akın Gürlek denen kişiye Akın Gürlek isimli şahsa soruyorum. İlk gün sabahleyin basın bildirisi çıktın. 560 milyar lira yolsuzluk diye. Bir kuruşunun kanıtı var mı? Dün de arkadan haber yaptırıyor 140 milyar lira. Bir kere 560 dedin, 140'a mı düştün şimdi? Tenzilat mı yaptın? Bugün baktık bunun 100 milyar lirası dışarıdan bulunan krediler metro için.

Geçmişte Erdoğan'ın suçlandığı naylon faturalayla suçlanmıyoruz biz. Bütün ihalelerin hak edişleri var, kazanılmış, yapılmış. Birisi diyor ki " İhaleyi onun alacağı belliymiş" diye duydum. İspat var mı yok? Ekrem İmamoğlu'nun ve arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi? Şimdi Erdoğan'a soruyorum. İlk önce şunları cevap versinler. 560 milyar lira yolsuzluk yayınlarından sonra şimdi 560 liralık yolsuzluk göstersin bize...

KANIT YOK

İBB'den 1.200, Medya AŞ'ye 1.200 cep telefonu satın alınmış CHP delegelerine dağıtmış. Bütün mahkemeler bunun ispatlanamadığını böyle bir iddianın bile bir kişinin söylemi olduğunu, bir meczup delinin kanıtının olmadığını söylemişti. Hadi Medya AŞ'den 1.200 cep telefonunu bul bakalım. Var mı kanıt? Yok. İmamoğlu'nun lüks araçları nerede? 5 gün konuştunuz. MHP'li milletvekilinin çıktı. ‘Pandemide 1.388 tane konsere fahiş fiyat ödendi’ dediniz. Hani iddianamede yok? Hani iddianameye koymamışım bunu. Gecelerce konuştunuz A Haber'de, TGRT'de.

KİPTAŞ İDDİASI NEREDE

Bir iftiracı Kiptaş'tan 100 daireyi beşte bir fiyatına verildiğini iddia etmişti. Bir tanesi iddianamede yok. Valizlerin içinde jammer olduğu var. Para demiyor. Utanmazlar. Madem ki jammer çıktı şimdi çıkıp özür dileyecekler mi görelim bakalım. TRT daha dün akşam diyor ki Ekrem İmamoğlu oğluna 772 milyon lira para yollamış. 772.000 lira arkadaşlar. O parayla da 6 metrelik derme çatma bir tekne alındığını sağır Sultan biliyor.

PARALARI SIFIRLADIN MI

Parayı da kendi resmi hesabından aslanlar gibi oğlunun hesabına yollamış. Şimdi net olarak buradan Erdoğan'ın şu sözü hatırlatıyorum. Onun bakanlarının yatak odalarından, ayakkabı kutularında ve elbise torbalarında para çıktığında ve kendi oğluyla paraları sıfırladın mı?

Bakın Erdoğan'a söylüyorum. 28 Şubat 1000 yıl sürecek dendiğinde bu seni nasıl motive ettiyse bu 2200 yıl da beni öyle motive ediyor. Ona göre mücadele edeceğim seninle Bir gün çıktın dedin ya. Hani 1000 yıl sürecekti 28 Şubat ne oldu. Senin karşısına geçip de "Hani 2200 yıl yatacaktı Ekrem İmamoğlu. Ne oldu?" diyeceğim.

GÜN SAYIYOR

Ben bu davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğunu dünkü iddianame kadar iyi anlatamazdım. Siyasi zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuki zeminde zaten sizi perişan edeceğiz. Hele hele bir canlı yayınlansın milletin gözünün önünde perişan olacaksınız. Ekrem Başkanımın özel mesajıdır. "Gün sayıyorum." diyor. Bu saçma sapan duyuma dayalı iftira ve iddiaların her birisini teker teker çürütmek üzere. Gün sayıyorum diyor.

‘ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK’

İddianamenin hazırlanmasının ardından İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ilk açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için TBMM harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin! Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

İmamoğlu, "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım etme" iddialarıyla ifadeye çağrılan gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'a mektup gönderdi. Mektupta, "Maalesef bu ve benzeri uygulamalar zaten az sayıda kalan kalemi özgürlük için yazan gazeteciler için bir gözdağı aracı haline getirildi" ifadelerine yer verildi.