Saray’ın anlatısı ikna edemiyor

Ekonomi Servisi

Tek adam rejiminin ekonomide çizdiği pembe tabloya inanan yok. Kağıt üzerinde kalan, halkın gerçek sorunlarını iyileştirmeye yaklaşamayan veri ve açıklamalar, gerçeği gizleyemiyor. Alım gücü çalınan yurttaş, bu iktidarla daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Ekonomik göstergeler kötü gidişatı işaret etmesine rağmen iktidar övünerek "dezenflasyon ve iyileşme" anlatmaya devam ediyor.

34 aydır uygulanan ekonomi programının hâlâ güven yaratamaması TÜİK verilerine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini dün açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında aylık yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini aldı. Endeks, Ocak'ta 99,4 seviyesindeydi.

Şubat ayında tüketici güven endeksi 85,7 seviyesinde, imalat sanayini ifade eden reel kesim güven endeksi 104,1 seviyesinde, hizmet sektörü güven endeksi 113,8 seviyesinde, perakende ticaret sektörü güven endeksi 115,9 seviyesinde, inşaat sektörü güven endeksi 83,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi, 0-200,00 arasında değer alabilirken 0-100,00 arası değerler ekonomiye kötümser bakışı ifade ediyor. 100-200 arası değerler ise 200'e yaklaştıkça bakışın iyimserleştiğini anlatıyor.

Buna göre tüketicinin, bir başka deyişle yurttaşın; ayrıca inşaat sektörünün ekonomiye bakışı olumsuz seyrediyor. Genel güven endeksi ise 11 ay sonra bu ayda ilk kez 100,00 bandını geçebildi.

ŞİMŞEK YİNE ÖVÜNDÜ

TÜİK'in açıkladığı endekse ekonomi yönetiminden yine kutlama mesajı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nötr seviyeyi 200'de bir puan bile geçemeyen endeks için "olumlu algı ve iyileşme" dedi. Şimşek, sosyal medya hesaplarından “Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı. Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda ve işyerlerinde emekli ve emekçiden yükselen sese kulak tıkayan Bakan, zorlukla nötr seviyeyi gören endeksi övdü.

BORÇLAR KÖRDÜĞÜM OLDU

İktidarın yarattığı kriz, her gün giderek daha fazla kişinin, borçluluğu geçim aracı olarak kullanmaya mecbur kalmasına yol açıyor. Dün açıklanan istatistikler de kördüğümü gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Şubat haftasında yaklaşık 36 milyar 778 milyon lira artarak 23 trilyon 952 milyar 804 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, bu hafta azalsa da yüksek seyrini sürdürdü. Tüketici kredisi tutarı aynı haftada 3 trilyon 6 milyar 999 milyon lira olarak hesaplandı. Bunun en büyük kısmını, 2 trilyon 252 milyar 215 milyon lira ile ihtiyaç kredileri oluşturdu. Onu 707 milyar 546 milyon lira ile konut ve 47 milyar 238 milyon lira ile taşıt kredileri takip etti.

Bireysel kredi kartlarında da borçlar bu hafta 2 trilyon 881 milyar 381 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kredi kartı borçlarının 1 trilyon 112 milyar 427 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 768 milyar 954 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Ödenemediği için bankaların takibine alınan borç tutarı, bir haftada 6 milyar 331 milyon lira artarak 646 milyar 154 milyon liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de bu dönemde 3 trilyon 651 milyar 860 milyon lira oldu.

BU İKTİDARA GÜVEN YOK

Bakan'a ve Saray rejimine ulaşmayan halkın isyanı, anketlerde de kendini göstermeye devam etti. ASAL Araştırma şirketinin 26 ilden 2 bin yurttaşla yaptığı son anketin sonuçları, temel ihtiyaçları dahi karşılamaya yetmeyen ekonomik durumun halkın üzerindeki yakıcı etkilerini gözler önüne serdi. ASAL Araştırma, ankete katılanlara "Sizce ekonominin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 21,5'inin verdiği "Kira ve konut fiyatlarındaki artış", ilk sırada geldi. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 18, enflasyonun yüksekliği yüzde 12,2 ve faturalar yüzde 5,4 ile bu yanıtı takip etti. Halkın en büyük sorunları barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlardaki pahalılık ile enflasyon olarak tespit edildi. Verilen yanıtları, ekonomi yönetimi ile faizlerin yüksekliği takip etti.

ASAL Araştırma anketine göre her 4 kişiden biri, ekonominin en büyük sorununun kira ve faturalar gibi barınma masraflarındaki artış olduğunu düşünüyor.

Ekonomi yönetiminin sorumlusu ve yaratıcısı olduğu tablo, erken seçim çağrılarıyla Saray rejiminin sorunları çözmekten uzak, artık rıza üretemeyen kimliğini de görünür hale getiriyor. Aynı araştırma şirketinin "Erken genel seçim yapılmalı mı" sorusuna, yüzde 54,4 ''evet'', yüzde 38 ''hayır'' yanıtı gelmişti. Bakan Şimşek'in IMF'siz IMF programı ile gelirleri baskılanan, ücretlerini mecburi barınma ihtiyacını karşılamaya kullanırken beslenme masrafından kısan, ayın büyük bölümünü aç geçiren halk; krizin kendilerine kesilen faturasını reddederek sorumluyu işaret ediyor.