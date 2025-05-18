Saray’ın bitmeyen ABD sevdası

POLİTİKA SERVİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk’tan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bölgede ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip" diyen Erdoğan, Gazze’ye dair ise "Allah yardımcıları olsun. Gazze’nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok" dedi.

Türkiye’ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verilmesine ilişkin de konuşan Erdoğan, “ABD ile bizim iki büyük müttefik NATO üyesi olarak aramızda savunma alanında hiçbir kısıtlama, engel olamaması lazım“ ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçelievler’de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışında da konuşan Erdoğan, yurttaşların erişemediği, randevu sırası beklerken canından olduğu; fahiş fiyatlı özel kuruluşların insafına bırakıldığı sağlık sisteminin "modern ve dünyada örnek alındığını" savundu. Konuşmasında, çökmüş sağlık sistemine övgüler sıralayan Erdoğan, Türkiye’yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet alanında ‘yükselttiklerini’ öne sürdü. Erdoğan’ın müjde olarak sunduğu "Karadeniz’de 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık" duyurusu da tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Vatandaş daha diğer doğalgaz keşfinin zammını sindirememişken Karadeniz’de 75 milyar metreküp doğal gaz bulunmuş. ‘Global piyasalardan kaynaklı’ zamma hazır olalım. Keşif iktidardan, fatura halktan" dedi.