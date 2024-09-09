Saray’ın danışman ordusu yine gizlendi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışma ordusu gizlenmeye devam ediyor.

BirGün 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç danışmanı var? Bu danışmanların isimleri nedir?” sorularını yöneltti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından verilen yanıtta BirGün’ün soruları yine yanıtsız bırakıldı. CİMER üzerinden iletilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 25. maddesinin 'Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır' hükmü uyarınca talebiniz karşılanmamıştır.”