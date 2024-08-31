Saray’ın davetlisi “aktrol”: Bölükbaşı 30 Ağustos resepsiyonunda

Kamuoyunda, “aktrol” olarak nitelendirilen sosyal medya ünlüsü Furkan Bölükbaşı’nın Cumhurbaşkanlığı’nca düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu’na davet edildiği öğrenildi. Davete katılan Bölükbaşı’nın, basın temsilcileri için ayrılan sıranın hemen önünde oturduğu bildirildi.

30 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ü ve CHP’yi hedef alan paylaşımlar yapan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonun konuğu oldu. BirGün’ün edindiği bilgiye göre Bölükbaşı, basın temsilcileri için ayrılan sıranın hemen önünde yerini aldı.

SARAY’A DAVET EDİLDİ

Bölükbaşı’nın, Cumhurbaşkanlığı davetlisi olarak katıldığı resepsiyona tek başına gittiği belirtildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Aktrol” olarak nitelendirilen Bölükbaşı’yla kimsenin konuşmadığı, her iki tarafındaki sandalyenin de boş kaldığı aktarıldı. Bölükbaşı’nın 30 Ağustos Resepsiyonu davetlisi olarak Saray’a gitmesinin ardından gözler, Bölükbaşı’nın sosyal medyada kullandığı nefret diline çevrildi.

ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

Bölükbaşı, 30 Ağustos’ta Atatürk’ü ve CHP’yi hedef aldı. Tepki çeken paylaşımında Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Atatürk ne devletin ne de rejimin kurucusudur. Devletin kurucusu Osman Gazi, Cumhuriyet rejiminin kurucusu ise Meclistir. Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu tek kurum CHP’dir, onun da zaten demokrasi ile hiçbir zaman hiçbir alakası olmamıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal sadece CHP’nin ilk genel başkanıdır. Resmî kayıtlara göre de bu böyledir. AK Parti her bayramda neden bütün kadrolarıyla ezeli ve ebedi rakibi olan CHP’nin ilk genel başkanının mezarını ziyaret ediyor, anlamıyorum. Yirmi yıldır bu tezattan kurtulamadılar."