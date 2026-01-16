Saray’ın gösteri operasyonları

Gökay BAŞCAN

Uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verildiği, sınırların kevgire döndüğü ülkede bir güne daha “büyük” operasyonlarla uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında 18 isim gözaltına alındı. Savcılık, gözaltı gerekçesi olarak “uyuşturucu ticareti”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” iddialarını yöneltti. Soruşturmada dün gözaltına alınan ve bu hafta içerisinde TÜGVA etkinliğinde boy gösteren Ümit Karan ise saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Türkiye, AKP iktidarı döneminde uyuşturucu, kara para ve suç örgütü liderleri için adeta bir sığınak hâline geldi. Kaynağı belirsiz paralarla alınan evlerle Türkiye Cumhuriyeti kimliği sahibi olan çete liderleri ve elemanlarının siyasetçilerle kurduğu ilişkiler de sıkça gündeme geldi. Türkiye'nin, Ekim 2021’de kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye alındıktan sonra çıkarılması ise büyük övgülerle duyuruldu. Müjde olarak sunulan gri listeden çıkarılma haberine rağmen ise ülke uyuşturucu rotası haline geldi, kullanım oranında artış yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın son yayımladığı rapora göre, metamfetamin yakalamaları 2024 yılında rekor seviyeye ulaşarak 33,8 tona yükseldi. Kokain yakalamaları da artış trendini sürdürerek 3 bin 82 kilogram ile Türkiye tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Yine 2024 yılında doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı, bir önceki yıla göre %42,3 artarak 427 olarak kaydedildi.

BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

İktidar kanadı operasyonlar üzerinden bir başarı hikâyesi yazmaya çalışsa da dünya genelinde uzmanların kabul ettiği üzere, kaynağı suç olan gelirlerde ya da maddelerde yakalanma oranı yüzde 10–15 bandında kalıyor. Yani Türkiye her geçen gün uyuşturucu bataklığına daha fazla saplanıyor.

Resmî istatistikler ve beraberinde yapılan göstermelik operasyonlar, Saray rejiminin uyuşturucuyla mücadeledeki samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Baronun, ülkeye sokanın ve satanın yakalanmadığı; sadece ünlü isimleri karalama kampanyasına dönüşen operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele edilmediği açık. O hâlde geriye iki seçenek kalıyor. Saray rejimi ya operasyonlarla ülkenin en can alıcı gerçek gündemi olan yoksulluk, açlık, işsizlik, yağma ve talanı gölgeleme çalışıyor ya da ünlüleri operasyonlarla, memlekete dair hiçbir şeye itiraz edemeyecek, çizilen sınırların dışında bir hayat yaşamayacak hâle getirmeyi hedefliyor. İktidarın her iki amacında da başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

GERÇEK GÜNDEMİ GİZLEME ÇABASI

Emekliler, kamu çalışanları, metal işçileri ve doğasını koruyan yaşam savunucuları meydanlarda iktidarın yarattığı açlık ve yoksulluğa karşı ses çıkarırken, yandaşlar manşetlerden verdikleri operasyon haberleriyle milyonların taleplerini gölgeliyor. Ünlülerin masumiyet karinesi ihlal edilirken milyonların sesi kısılmak isteniyor.

İkinci olarak, AKP’nin ünlülere ve kültür dünyasına yönelik yürüttüğü operasyonlar, uyuşturucuyla gerçek anlamda mücadele etmekten çok kamusal alanı siyasal olarak disipline etmeyi hedefliyor. İktidar, popüler isimleri baskı altında tutarak onları itiraz edemeyen, konuşamayan, kendi çizdiği “makbul yaşam tarzını” hem yaşamak hem de sergilemek zorunda kalan bir vitrine dönüştürüyor.

Böylece sanatçıların ve ünlülerin, ülkedeki ekonomik çöküşe, adaletsizliğe, gençlerin umutsuzluğuna ya da toplumsal çürümeye dair tek bir söz dahi edemediği bir atmosfer yaratılıyor.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar ya da adı geçenlerin sosyal medyada yaşadığı 180 derecelik dönüş, iktidarın ünlüleri konsolide etme ya da sınırlarına çekme konusunda başarılı olduğunu gösterdi. Kimisi devlete ve millete bağlılık mesajlarıyla, kimisi de ayet ve dualarla AKP’ye mesaj gönderdi.

∗∗∗

HER ŞEYİN SUÇLUSU İMAMOĞLU

Yapılan uyuşturucu operasyonlarına yine sadece tanık ifadeleriyle CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da dahil edilmek isteniyor. Yandaş medyanın ortaya attığı iddiaların bir çoğu İmamoğlu’nun iddianamesinde dahi yer almazken şimdi de operasyon kapsamında alınan Rabia Kara’nın ifadesiyle itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor. Voleybolcu D.Ç.’nin İmamoğlu’nun sevgilisi iddiasını ortaya atmasıyla birlikte yandaş basın konunun üzerinde tepinmeye başladı. İmamoğlu’nun kiraladığı jeti, özel jeti gibi aktaran yandaş medya, bir kişinin ifadeleri üzerinden karalama kampanyasına başladı. İfadelerin ardından voleybolcu D.Ç. gözaltına alındı. Yıllarca voleybol oynayan D.Ç.’nin kazandığı paralar sorulurken adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.