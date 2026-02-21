Saray’ın ‘iletişim’ ordusu üçe katlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle kısa sürede tartışmalı hale geldi. 2019’da 344,5 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2026 yılı için 7 milyar 564 milyon TL’ye kadar çıkarıldı. Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı 7,5 milyar TL bütçeli İletişim Başkanlığı’nın en tartışmalı faaliyetlerinden biri ise iktidarı eleştiren haberlere, “dezenformasyon” etiketi yapıştırması oldu.

Faaliyetleri itibarıyla “Saray’ın propaganda aracı” olarak nitelendirilen ve 2025 yılında 6 milyar 155 milyon 414 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı’nın personel sayısında yaşanan çarpıcı artış da açığa çıktı. Başkanlığın 2026 yılına yönelik hedeflerinin yer aldığı performans programı, başkanlığın personel sayısının 2 bine dayandığını ortaya koydu.

∗∗∗

OCAK’TA 550 MİLYON TL

2026 yılına 7,5 milyar TL’lik bütçe ile başlayan İletişim Başkanlığı, yılın ilk ayında 550 milyon 21 bin TL harcadı.

∗∗∗

HER GEÇEN YIL ARTTI

Başkanlığın istihdam yapısına yönelik veriler, iktidarın destek ve yönlendirmeleriyle giderek büyüyen İletişim Başkanlığı'nın etki alanının genişliğini yansıttı. Kuruluş yılı olan 2018 yılında 584 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın personel sayısının, 2026 yılı itibarıyla bin 804’e yükseldiği öğrenildi. Başkanlığın personel sayısındaki hızlı artışı ortaya koyan yıllara göre personel sayısı verisi, şöyle kaydedildi:

• 2018: 584

• 2019: 644

• 2020: 721

• 2021: 824

• 2022: 943

• 2023: bin 114

• 2024: bin 783

• 2025: bin 804