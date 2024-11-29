Saray’ın kayyum sopası muhtarlığa da uzadı

POLİTİKA SERVİSİ

Belediyelere yönelik atanan kayyumlara karşı tepkiler sürerken rejimin kayyum sopası muhtarlara kadar uzadı.

Ardahan’a bağlı Damal’ın Burmadere Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük’ün yerine de kayyum atandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Göyük olanları şöyle anlattı: Kaymakamlık tarafından bir toplantıya davet edildik. Köyünde Cemevi olan tüm muhtarlar da davetliydi. O toplantıda İçişleri Bakanlığından gelen bir hanımefendi, ‘Cemevlerinin ihtiyaçları Kültür Bakanlığı tarafından karşılanacak' dedi. Ben de bunun için hem teşekkür hem de itiraz ettim. İtirazım cemevlerinin Kültür Bakanlığına bağlanmak istenmesineydi. Görevli hanımefendiye ‘Biz dans okulu ya da müzik okulu değiliz. Kültür Bakanlığı ile ne ilgimiz var?’ dedim. Tartışma biraz uzayınca 'eşit yurttaşlık' ve 'Neden tek bir Alevi vali yok' meselesine kadar geldik. Toplantı bitti, köylerimize döndük."

DENİZ’İ, MAHİR’İ, KAYPAKKAYA’YI ANMAK SUÇ

Toplantıdan bir ya da bir buçuk ay sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımdan dolayı gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğünü söyleyen Göyük, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'yı anmasının suç sayıldığını söyledi.

Göyük, "Terörle Mücadele Şubesi’nde 68 kuşağının liderleri için yazdığım mesajım suç unsuru olarak önüme konuldu. Mahir’i Deniz’i ve Kaypakkaya’yı anmam suç isnadı olarak belirtildi. Bunların suç olmadığını, yoksul bir köylü çocuğu olarak 68 liderlerine sempati duyduğumu anlattım. Ben CHP üyesiyim. Bunu poliste de savcılıkta da söyledim. Savcılıkta tutuklanmam istendi. Güya terör örgütü propagandası yapmışım. Suçlamaları reddettim. Mahkemem 9 Aralık’ta görülecek" dedi.

KİMSE KAYYUMU MEŞRU GÖRMÜYOR

Yerine kayyum atandığını anlatan Göyük, "Yerime bir memuru kayyum olarak atadılar. Köylülerle şu an kahvedeyiz. Kimse kayyumı meşru görmüyor. Suç işlemedim. Kayyum geri alınsın. Görevime dönmek istiyorum. Konuyu partimize de aktaracağım" ifadelerine yer verdi.

HALK BELEDİYEYE NASIL GİRECEK?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından görevinden istifa eden Esenyurt Personel A.Ş. (ESPAŞ) Genel Müdürü Alaaddin Erbaş’ın yerine gelen yeni genel müdür, Ogün Zilek de belediyeye alınmadı.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Zilek, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki iş yerine giderken yolu kesilirken Kültür Merkezi'nin önü de polis barikatıyla çevrilip girişler engellendi. Zilek, burada yaptığı açıklamada, “Benim adli sicil kaydım anamın sütü gibi tertemiz. Akrepler, ekip arabaları burada. Hadi ben giremiyorum, bu halk nasıl girecek” sözleriyle tepki gösterdi.

ARKADAŞLARIMIZ DÖNENE KADAR BURADAYIZ

Batman’da da yerlerine kayyum atanan belediye eş başkanları Gülistan Sönük ve Yeşil Işık ile meclis üyelerinin belediyeye girişleri polis tarafından engellendi. Eş Başkanlar ve belediye meclis üyelerinin önü belediye binasına 100 metre kala kesildi, ardından polis tarafından ablukaya alındılar. Ablukada konuşan DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, “Kayyumları halk iradesine saldırı olarak görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız görevine dönene kadar mücadelemiz sürecek” dedi.