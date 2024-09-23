Saray’ın ofisleri para yuttu: Yıllık 980,8 milyon

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 9 Temmuz 2018 itibarıyla ise resmen uygulanmaya başlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’yi her konuda uçuracak” dediği sistem, ülkeyi adeta uçurumun kıyısına sürükledi. Yeni sistem ile Türkiye, ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda büyük gerileme yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci günü olan 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yeni sistemin ilk kararnamesi ile Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofis kuruldu. Ofislerin özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olduğu bildirildi.

FAHİŞ HARCAMA

Sayıştay’ın ofislerin 2023 yılındaki harcamalarına yönelik mali denetimleri ise dört ofisin toplam harcamasının fahiş boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofisin toplam harcaması 980 milyon 827 bin 3 TL olurken toplam harcamanın ofislere göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 375 milyon 38 bin 970 TL

• Finans Ofisi Başkanlığı: 109 milyon 473 bin 124 TL

• İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 161 milyon 656 bin 407 TL

• Yatırım Ofisi Başkanlığı: 334 milyon 658 bin 502 TL

Saray’a bağlı ofislerin toplam 980,8 milyon TL’lik harcamasının büyük bölümünü, mal ve hizmet alımları için yapılan harcamalar oluşturdu. Ofislerin mal ve hizmet alım gideri, ofislere göre şöyle kaydedildi:

• Yatırım Ofisi Başkanlığı: 182 milyon 872 bin 667 TL

• İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 63 milyon 559 bin 880 TL

• Finans Ofisi Başkanlığı: 38 milyon 72 bin 629 TL

• Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 258 milyon 307 bin 70 TL

HARCAMADA ÇARPICI ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nin harcamalarında yıllara göre yaşanan artış da dikkati çekti. Ofislerin 2021-2023 dönemindeki harcaması yıllara göre sırasıyla 395 milyon 415 bin TL, 744 milyon 410 bin TL ve 980 milyon 827 bin TL olarak gerçekleşti.