Saray’ın oyun planı kolay tutmayacak

Politika Servisi

Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin Türkiye siyasetine olası etkileri merak konusu. Suriye’deki savaşın başından bu yana taraf tutan, bölgedeki cihatçı silahlı grupları destekleyen iktidar, son bir yıldır Esad’la masaya oturmaya çalışmış, Esad yönetimi ise bu talebe sıcak bakmamıştı. HTŞ güçlerinin Şam’ı düşürmesiyle birlikte Suriye yeni bir kaosa sürüklendi. Bölgede gücünü artırmaya çalışan Saray yönetimi ise yeniden pozisyon almaya, iç siyaseti de buna göre konsolide etmeye çalışıyor.

İktidar kanadından, Esad’ın devrilmesinden memnun oldukları yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Esad’ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin, ‘‘Kardeş Suriye halkının gerçekleştirdikleri bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum’’ dedi. ‘‘Bu saatten sonra Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz’’ ifadelerini kullanan Erdoğan, ‘‘İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak’’ değerlendirmesini yaptı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye’nin Kuzeyi’ndeki Menbiç, Tel Rıfat gibi bölgelerde Türkiye destekli SMO ile ana yapısını YPG’nin oluşturduğu SDG güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmaların gideceği nokta da iç siyaset dengesine etki edecek bir başka unsur olarak görülüyor. Türkiye, SDG’yi Fırat’ın doğusuna çekmeye çalışıyor. Kürt gruplar Haseke’de, Şam yönetiminden kalan kamu binalarının güvenliğine el koydu. Münbiç’te ise Türkiye destekli SMO grupları ile Kürt güçlerin çatışmaları sürüyor. Türkiye medyası ve SMO kenti ele geçirdiklerini bildirirken, Kürt güçler çatışmaların sürdüğünü söylüyor. Reuters haber ajansına bilgi veren Suriye muhalefetinden bir yetkili, ABD ile Türkiye’nin SDG’nin şehirden güvenli çekilişi konusunda anlaşmaya vardığını aktarıldı.

Dün bazı haber kanallarında geçen son dakika açıklamalarına göre SMO güçlerinin Fırat’ın doğusuna geçtiği ve ilerleyişlerini sürdürdüğü iddia edildi. Teşrin Barajı, stratejik önemi nedeniyle hem yerel halk hem de askeri güçler için büyük bir değer taşıyor.

Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş genel başkanı, Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim de BBC’ye dikkat çeken bir röportaj verdi. Müslim, Suriye’deki yeni süreçte Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüyle diyaloğa açık olduklarını söyledi. SMO oluşumunun Menbiç gibi yerlerdeki YPG’ye yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye’ye tepki gösteren Müslim, bununla birlikte Ankara ile iletişime hazır olduklarını da vurguladı.

KOLTUĞU KORUYACAK MI

Öte yandan 1 Ekim’deki Meclis açılışında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısıyla başlayan ‘çözüm süreci’nin Suriye ve bölgedeki son gelişmeler bağlamında nereye evrileceği de bir başka soru işareti. Erdoğan ve Bahçeli, bölgede savaş konsepti, siyasette “iç cephe” ve çözüm süreci tartışmalarıyla Erdoğan karşıtı cepheyi bölmeye, muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalıştı. İktidar blokunun asıl gayesi ise Erdoğan’a yeniden başkanlık koltuğunu kazandırmak, bu sayede rejimin ömrünü uzatmak oldu. PKK Lideri Öcalan devreye sokularak Kürt hareketini en azından “tarafsız” noktaya çekmenin planları yapıldı.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye’de yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek Türkiye’nin sınırları dışında yaşayan Kürtlerle ‘‘hasımlık’’ değil ‘‘hısımlık’’ yapması gerektiğini söyledi. Bakırhan, ‘‘Türkiye’nin sınırları dışındaki Kürtler, Türkiye için bir tehdit değildir, bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerlendirmesi gerekir’’ ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN ALKIŞ

Bakırhan, şöyle konuştu: ‘‘Suriye’de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog Türkiye’ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Orta Doğu’da örnek bir ülke olabilir. Türkiye’nin sınırları dışındaki Kürtler, Türkiye için bir tehdit değildir, bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerlendirmesi gerekir. İnkar ve dışlama bir siyaset olamaz. Orta Doğu’da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız.’’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışlaması da dikkat çekmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Saray yönetiminin kurduğu oyunu hayata geçirmesi kolay görünmüyor. Emperyalistler Suriye’yi HTŞ’li cihatçılar eliyle işgal ederken Ankara, İsrail’in Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerleyişini kınadı. Suriye’de SDG’nin kazandığı güç ve bölgesel aktörlere karşı etkin bir pozisyon üretip üretemeyeceği de merak konusu. SMO’nun Fırat’ın doğusuna ilerlemeye devam etmesi durumunda Kürt hareketini pazarlık için masaya oturtmak isteyebileceği de bir başka senaryo olarak karşımızda duruyor. Tüm bu gelişmelerin iç siyasete ne ölçüde yansıyacağı, Kürt hareketini 2010 referandumundaki gibi tarafsız bir pozisyona çekip çekemeyeceğini, sayıları 3 ile 5 milyon arasında ifade edilen ve güçlü bir seçim kozu olarak ortada duran mülteci krizini nasıl yöneteceğini de önümüzdeki süreçte göreceğiz.

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GÖRÜŞME İÇİN UYGUN GÜN BELİRLEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı yazılı başvuruya ilişkin konuştu. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç, ‘‘26 Kasım’daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi ‘Değerlendiriyoruz’ demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah’’ dedi.