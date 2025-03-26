Saray’ın planı sokaklarda bozuluyor

Politika Servisi

Sokakları, meydanları dolduran milyonların tepkisini hesap etmeyen Saray yönetimi panikledi. Ülke geneline yayılan eylemlerin devam etmesinden korkan iktidar topluma gözdağı vermeye çalışıyor. İktidar, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından eylemlerde gerçekleşen polis müdahalelerinin yanı sıra tüm tuşlara basıyor. Üniversitelerde öğrencilerin ders boykotları, CHP Lideri Özgür Özel’in Saraçhane’den duyurduğu AKP’ye yakın şirketlere yönelik boykot çağrısı, yerellere uzanan protesto yürüyüşleri, 15 milyondan fazla kişinin Cumhurbaşkanı adayının onaylandığı ön seçimde sandık başına gitmesi iktidarın gözünü korkutuyor. Karşısında duvar gibi gördüğü toplumsal itirazların sönümlenmesini bekleyen iktidar yeni hamleler yapmak için kendine alan açmaya çalışıyor.

Sadece dün yaşananlar bile iktidarın rejimi tahkim etme çabasını gözler önüne seriyor.

Saraçhane başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında 19 ile 23 Mart tarihleri arasında düzenlenen protestolarda bin 418 kişinin gözaltına alındı. Ülke her sabaha yeni operasyonlarla uyanırken İstanbul’da önceki sabah gözaltına 206 genç de tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü hizmet üretmeme kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eğitim Sen, önceki gün yaptığı açıklamada "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" dedi ve yükseköğretimde 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmeme kararı duyurdu.

İstanbul’dan ülke geneline yayılan protesto gösterilerine karşı yasaklar Ankara ve İzmir’de uzatıldı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliğin, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla alındığı belirtilen tedbir kararları uygulamasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar uzatıldığı duyuruldu. Ankara Valiliği, uzatma kararına gerekçe olarak "izinsiz eylem ve etkinliklerin devam etmesi ve eyleme katılan bazı grupların şiddet kullanılması"nı gösterdi. Ankara’da ilk yasak kararı 21 Mart 2025’te çıkarılmıştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutuklanmasına gerekçe yapılan "Beylikdüzü’nde 15 daire çeteye verildi" iddialarına ilişkin daha önce yürütülen soruşturmalarda suç unsuru bulunmadığı kararının verildiğini açıkladı. İBB’ye yönelik soruşturmada da ortaya atılan iddialara ilişkin, İBB’den "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla açıklama yapıldı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan müşteki/sanık U.G’nin ifadesine dayanan, "Beylikdüzü’nde 15 daire çeteye verildi" iddialarına ilişkin daha önce yürütülen soruşturmalarda suç unsuru bulunmadığı kararının verildiği bildirilen açıklamada, "Daha önce üç kez hukuken geçersiz sayılan bu iddialar, şimdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutuklanmasına gerekçe yapıldı" denildi.

İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu.