Saray’ın politikası hiç güven vermiyor

PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından başlayan belirsizlik sürecine karşı CHP’de, “Toplumsal mutabakat” vurgusu yapıldı. CHP'de kalıcı bir barışın ancak toplumun tüm kesimlerinin ikna edilmesiyle sağlanabileceğinin altı çizilerek, “Erdoğan ve Bahçeli’den kahraman yaratılarak, bazı kesimlerin dışarıda bırakılmasıyla ilerleyecek bir sürecin barışa evrilmesi mümkün değil” değerlendirmesi yapılıyor.

CHP'nin Kürt sorununa yönelik tarihsel tutarlılık içinde olduğu ifade edilerek, toplumun bir kısmının ya da bazı siyasi partilerin dışarıda bırakıldığı bir sürecin içinde olunmayacağı mesajı veriliyor.

Başarısızlıkla sonuçlanan çözüm süreçlerinde yaşananları anımsatan CHP’liler, “AKP, dün ak dediğine bugün kara diyebilen bir siyasi yapı. Dolayısıyla bu sürece de temkinli yaklaşmakta fayda var” değerlendirmesi yapıyor. CHP’liler, yasal düzenlemeler için TBMM çatısı altında kurulacak bir komisyonun önemine de dikkati çekti. Toplumsal mutabakatın ancak Meclis’te kurulacak ve asker aileleri ile gazilerin davet edileceği bir komisyon ile sağlanabileceğini ifade eden CHP kaynakları, dosyaları AYM’de bekleyen Gezi tutukluları ile cezaevinde olan üniversite öğrencilerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

BAŞARILI OLUR MU?

CHP'de, “Süreç başarıyla sonuçlanır mı?” sorusuna ise “AKP, daha öncekilerde olduğu gibi bu süreci de başarısızlığa uğratabilir” karşılığı veriliyor. İktidarın, seçimler sürecinde CHP ve DEM’i yan yana getirerek kriminalize ettiği anımsatılarak şu değerlendirme yapılıyor:

“Erken seçim kararı alınmazsa seçimlere kadar iki yıl var ve iki yıl uzun bir süre. AKP, bu adımları bir kişinin koltuğunu sağlamlaştırmak için atıyorsa istediğini aldıktan sonra süreci sonlandırabilir. Bir gün çıkıp da ‘PKK silah bıraktı ama YPG bırakmadı’ diyerek yeni bir güvenlik tehdidi yaratabilir. AKP, Kürtleri yine terörize edebilir.”

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ÖZGÜR ÖZEL DAHİL 9 VEKİLİN DOSYASI AYRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayırdı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel’in de bulunduğu dosyaları ayrılanlar hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.